为834万毕业生就业保驾护航

近日，教育部公布数据显示，2019年毕业生预计达到834万，将再创毕业生人数新高。

《关于做好2019届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》要求，要把“稳就业”放在更加突出的位置，努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。为保障毕业生平稳就业，各地也出台了一系列相关政策。应届毕业生无论是选择求职就业、创新创业，还是选择到基层工作，都能得到更多保障。

保障平稳就业

前不久，北京理工大学的毕业生张怡已经拿到一份录用通知。“我曾经一度担心在春招时会被用人单位问及婚恋情况，担心碰到对女性求职者的隐形歧视。但所幸并没出现这样的情况。”张怡对笔者坦言。

为保障毕业生享有平等的求职权利，今年2月，人社部等9部委印发《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》。其中强调，各类用人单位、人力资源服务机构在拟定招聘计划、发布招聘信息、招用人员过程中，不得有限定性别（国家规定的女职工禁忌劳动范围等情况除外）或性别优先、询问妇女婚育情况等行为。

今年，广东省对广东省普通高等学校毕业生实行就业择业期政策。“新的就业择业期政策从4月8日就已经开始实行了。这意味着从我们这一批本硕毕业生开始，毕业两年内都能够和应届生享受同等待遇，博士师兄师姐甚至可以享受五年。”今年毕业的广东学子付文说。

支持创业热情

“这是我们自己设计的机器人，已经在谈合作准备投产了。”今年年初，在武汉街道口孵化基地中，武汉大学的王同学与团队成员终于设计出属于自己的产品。在毕业季来临之前，他们就已经通过当地政策和学校提供的环境，实现了自己的想法。

除了选择就业，毕业时选择自主创业的同学也很多。人力资源和社会保障部副部长邱小平表示，要加强扶持高校毕业生自主创业的力度。如加强创业培训，加大创业担保贷款的支持，实施创业补贴政策，提供咨询辅导、项目孵化、场地支持等一揽子创业服务。

为鼓励学生们的创业热情，拓展就业新渠道，各地也纷纷出招。对毕业两年以内的本市户籍高校毕业生，上海市新增了首次创业一次性8000元补贴政策。四川省则鼓励引导天使基金、风险投资和创业投资基金等社会资本支持大学生创新创业。

鼓励走进基层

《关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》中明确，2019年全国招募2.7万名“三支一扶”人员到基层从事支教、支农（水利）、支医和扶贫等服务，为基层各项事业发展提供人才支持。

学医的胡建南已经做好准备前往基层乡村。“没想好自己毕业能做什么的时候，看到了辅导员发的‘三支一扶’通知。我就突然想，我是从农村出来的，回去为农村做点事也挺好。”

为进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，江苏省做出了许多健全高校毕业生在基层成长成才的保障措施。其中包括建立体现基层一线专业技术人才工作实际特点的职称评价标准，合理设置评审条件，对论文、科研、外语、计算机应用等不作硬性要求。

(责编：蒋琪、仝宗莉)