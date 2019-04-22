一季度全国发电量增长4.2%

国家发展改革委日前就宏观经济运行情况举行发布会。发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达在发布会上介绍，今年一季度，全国发电量同比增长4.2%，增速较1-2月提高1.3个百分点。3月份，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长22.0%、31.7%、8.2%和12.9%。

用电方面，发改委数据显示，一季度，全国全社会用电量1.68万亿千瓦时，同比增长5.5%，增速较去年同期回落4.3个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长6.8%、3.0%、10.2%和11.0%，三产和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。分地区看，全国29个省（区、市）用电正增长，其中，西藏、内蒙古、新疆、湖北、安徽和广西保持两位数增长。3月当月，全社会用电量同比增长7.5%。

袁达表示，2019年以来，发改委持续稳步推进电力体制改革，取得了新的成效，突出表现在3个方面。

一是电力市场化交易不断扩大。2018年，我国电力市场化交易比重大幅提高，煤炭、钢铁、有色、建材等4个重点行业发用电计划全面放开。2019年以来，市场化交易继续取得进展，1—3月，全国完成市场化交易电量同比增长24.6%，占全社会用电量的26.8%，占经营性行业用电量的50.5%，其中电力直接交易同比增长40.3%，减少电力用户购电支出131亿元。

二是有力推动增量配电改革试点落地。2016年11月以来，国家发展改革委、国家能源局分三批在全国范围内开展了320个增量配电业务改革试点。改革试点有效激发了社会资本投资增量配电项目的积极性，促进了配电网建设发展，在推动提高配电网运营效率、改善供电服务质量等方面进行了积极探索。“从目前情况看，试点工作取得积极进展，已投运试点项目超过60个，并有28个试点项目已开工建设，改革试点初见成效。”袁达说。

三是电力现货市场试点工作平稳推进。为进一步深化电力市场化改革，构建电力中长期交易与现货交易相结合的电力市场体系，2018年底印发了《关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》，扎实推进电力现货市场试点工作。今年以来，发改委聚焦当前现货市场试点面临的重点问题，研究起草了进一步推进电力现货市场建设试点工作的指导性意见，拟于近期出台。

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