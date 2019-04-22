落户在城市 好事须办好

新华社发
户籍制度一直以来是受到社会高度关注的问题，也是中国城镇化进程中需要解决的一个重要问题。近期，国家发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》，要求继续加大户籍制度改革力度。
对于不同规模城市的落户问题，《任务》作了明确要求，虽然仍有差别，但是放开落户限制成为明确信号。这对一些在城市居住却没有城市户口的人来说是一个好消息，也代表户籍制度将进入一个全新改革的时期。
在此之前，各大城市的“抢人”现象表明城市落户限制已经松动，但“抢人”政策针对的群体有限。而此次发布的《任务》是全面放开落户限制，没有群体差别的限制，尤其是对农民工群体，这是一件大好事。
为什么呢？因为人口集聚对于经济发展是有着重要推动作用。改革开放之后，越来越多的人聚集到沿海大城市，为当地经济发展提供了重要的人力资源基础。工厂能够招聘足够多工人，城市基础设施建设有足够人力，正是有了这些人的付出，沿海城市才有了快速发展，从而推动了整个国家经济发展。因此，全面放开落户限制，让人能够流动起来，对国家经济发展是有好处的。
落户限制放开是一个重要机遇。然而，这也是一个重大挑战。落户城市，也就意味着要在教育、医疗等方面享受城市户口所具有的社会保障。与此同时，城市在住房、公共交通等方面的压力必然增大，能不能及时做好配套措施，也考验着城市治理者的智慧。
如果说放开落户限制是为了吸引人，那么，做好相应保障工作、完善配套措施就是为了留得住人。未来，全面放开城市落户限制具体执行措施将不断出台，落户哪个城市将成为个人自己选择。城市之间的竞争不可避免，谁能拔得头筹，那就要看这个城市能否在社会保障等方面做得更好。
这份《任务》也给很多城市提了个醒。伴随中国人口老龄化程度进一步加深，哪个城市有足够多的人口数量，就能在经济发展和城市建设中占据先机，发展潜力就更大。很多城市一直不愿放开落户限制，而随着国家大政方针的落实，这些城市应该要转变思维，从保障入手，把好事办好，吸引更多人口来安家，这样才能赢得未来。
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