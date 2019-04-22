到2022年湖南将实现建制镇污水处理全覆盖

本报长沙4月21日电 （记者侯琳良）记者从湖南省日前召开的城乡环境基础设施建设现场会上获悉：湖南省将实施乡镇污水处理设施建设四年行动，计划到2021年实现洞庭湖地区、“四水”沿岸乡镇及重点镇污水处理设施全覆盖，到2022年实现所有建制镇全覆盖。

据介绍，过去5年，湖南省共建成乡镇污水处理设施309座，但目前覆盖率仍不足20%。根据该行动，湖南乡镇污水处理设施建设将以县（市）为单位，将辖区内乡镇污水处理设施整体打包，统一规划、统一招标、统一建设、统一运营，同时遵循经济适用、适度超前的原则，根据污水排放情况和环境容量来制订规划、确定标准。

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