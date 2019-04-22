德国汽车业“排放门”不断发酵

德国布伦瑞克检察院日前宣布，根据对大众汽车“排放门”事件的阶段性调查结果，对包括前总裁文德恩在内的5名被告正式提起诉讼。此前一天，德国另一汽车巨头——奔驰母公司戴姆勒集团也因涉嫌用软件造假汽车尾气检测数据，再次受到德国汽车行业监管机构——联邦汽车交通局的调查。

2015年爆发的德国汽车业“排放门”丑闻影响一直持续至今且仍在发酵。据悉，大众汽车5名被告均被指控涉及多项犯罪行为。其中，文德恩涉嫌特别严重欺诈、违反反不正当竞争法等多项罪名。

检方介绍，2014年5月开始，文德恩在已得知存在违法操纵柴油发动机排放数据的情况下既没有告知欧洲、美国的监管当局以及消费者，也没有下令停止生产这些发动机以及相关的汽车销售，导致大众集团在德国和美国都必须缴纳巨额罚金。

美国监管机构2015年9月披露，大众汽车被查实通过非法软件调整柴油发动机工作状态，以掩盖发动机在正常行驶状态下氮氧化物排放大幅超标的真相，而实际上部分车辆的实际污染物排放量可至法定标准的40倍。当时，全球约有1100万辆汽车受到影响，大众因此支付了高达226亿欧元的罚款和车辆维修费用。

此外，德国检方起诉中还提及，2014年大众曾花费约2300万美元进行了一次软件升级，而这次升级除了进一步掩饰汽车在真实行驶中氮氧化物排放升高的事实外别无他用，文德恩对此知晓并同意。

早在去年5月，美国底特律联邦法院就已向文德恩提起诉讼。长达40页的起诉文件中提到，文德恩在2014年5月就已知悉大众操纵尾气测评，但直到16个月之后才被迫承认这一事实。现在，德国法院也必须对文德恩及另外4名大众高管的诉讼进行审查。一旦罪名成立，文德恩最高可面临10年监禁。

就在文德恩等人在德国被起诉的前一天，戴姆勒集团也被曝因涉嫌用软件造假方式让旗下数万辆汽车通过尾气检测，再次受到德国联邦汽车交通局的调查。戴姆勒集团一位发言人证实，相关部门已经于数月前就此与戴姆勒展开对话，并举行了听证会。

汽车制造业是德国的一大招牌产业，但各大车企几乎全部牵扯进了“排放门”事件。虽然从短期看，各企业总体销量没有特别明显的下降，但丑闻频发无疑给“德国制造”抹上了难以擦去的污点。未来几年，要想在“排放门”事件中挽救“德国制造”，德国车企要做的还有很多。

（本报柏林4月21日电）

(责编：蒋琪、仝宗莉)