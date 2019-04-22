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一点接入，全平台分发

“内容电商”，互联网扶贫新途径(创新故事)

陈璐瑶

2019年04月22日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　前不久，腾讯旗下一站式内容平台“企鹅号”的工作人员收到了湖南省保靖县商务局送来的锦旗，“感谢对湖南椪柑电商扶贫项目的大力支持”，锦旗上短短18个字的背后，是当地农户们沉甸甸的谢意。

　　今年春节前夕，湖南湘西椪柑丰收。由于多种原因，部分地区如保靖县有大量椪柑滞销。企鹅号扶贫项目组团队得知情况后，第一时间联系保靖县相关部门和京东扶贫馆，随后通过内容定制和定向推送，并协调了多家电商平台进行支持。在内容推送和电商渠道的双重影响下，仅两天内就有上万名网友购买了近10万斤椪柑，销售额达28万多元，解了当地农户的燃眉之急。

　　“我们希望以内容引流+电商变现的方式，尽力帮助那些守着黄果子的留守老人，让他们的辛苦劳作有所收获。”腾讯企鹅号内容总监陈鹏说。企鹅号是互联网内容创作平台，可以把创作者生产的内容通过微信、QQ、腾讯视频等九大平台进行分发。这次帮助销售滞留农产品，依靠的就是企鹅号“一点接入、全平台分发”的能力。

　　正是看到这个能力在扶贫助农中的作用，去年5月，企鹅号联合京东众筹等电商平台启动了“特产中国”扶贫项目，希望透过镜头与文字的记录，用众筹完成购买转化，帮助农户土味走出深山，形成直接收益。

　　“这种公益助农模式是这样的：由地方政府机构、电商选送农特产品，企鹅号走访、评审、确认产品素材，然后由内容创作者创作多形态的鲜活内容，再由腾讯多个平台分发推荐，最终实现用户购买。精选产品、精细创作、精准营销，我们想尝试一条互联网精准扶贫的新途径。”陈鹏说。

　　“我们四处探访，严格把关，十个月的时间内，联合上线了近百个农特产品。贵州红糖、石门柑橘、竹溪月饼、阳高水蜜杏、湖南薛家村茶叶……这些特产的背后，是贫困户乃至贫困县的需求。我们通过上百篇原创内容，为他们带来近800万元的资金转化，像京东十堰扶贫馆的竹溪县月饼，销售额就达200万。”陈鹏说，对这个关乎农户利益的好事，一刻也不敢懈怠。目前团队足迹已触及云南、湖北、贵州、山西等近10个省份的贫困县市。

　　这种互联网扶贫新模式正进一步拓展。企鹅号团队和湖北省有关部门进行合作，帮助当地贫困村和贫困户解决农产品销路、品牌问题。目前上线了红薯粉、柑橘、香菇等8期产品，成交额超过30万元。


 

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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