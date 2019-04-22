"互联网+上门回收"模式贴近市民 可扫码预约

原标题：北京“互联网+上门回收”模式贴近市民 用户可扫码预约回收电子产品
2017年底，北京启动第一批废弃电器电子产品新型回收利用试点建设。2018年，13家试点企业共回收各类废弃电器电子产品109万台。
近日，市发改委、市城市管理委、市商务局、市经信局四部门共同组织开展第二批试点建设，公布了6家回收单位入选。其中多家企业都有回收手机业务。通过这些企业，市民可以把更新换代下来的手机、电脑等通过线上下单卖掉。
可通过微信公众号进入回收页面
市发改委相关负责人表示，第一批试点中从事再生资源回收的企业较之生产、销售企业能够有更多的资源和精力投入回收业务，回收效果较好，目前，北京很多再生资源回收企业结合自身特点参与到社区生活垃圾分类工作。
与市民贴得更近的一种是“互联网+上门回收”，“互联网”回收模式可以通过邮寄等方式回收或者根据居民的预约时间合理设置回收路线，而大家电的回收仍需要依托线下回收，上门取件。
记者体验发现，通过进入这些试点单位的微信公众号，可以进入回收页面，有的单位可以回收家电，有的可回收手机、电脑、相机等，用户可在线下单，预约后等待上门取件。
北京将制订废弃电子产品回收利用标准
现在的手机越来越智能，也藏着越来越多的个人隐私。对于很多人而言，不想将旧手机回收，就是担心信息泄露。
针对废弃电器电子产品回收领域标准、规范不健全的现状，北京相关政府部门支持行业协会、试点企业将试点建设中好的做法转化为引领行业发展的规范，支持多项废弃电器电子产品回收利用有关标准的研究制订。
以信息安全为例，北京支持制订了《废旧移动终端信息清除安全要求》，从保障回收手机、电脑信息安全的角度，提出了废旧移动终端信息清除各个环节应遵循的技术要求和管理要求。
另外，有电子产品回收单位的工作人员建议，用户在决定将手机回收之前，恢复系统自带的出厂模式功能，可彻底清除手机内的个人隐私信息。
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废弃电器电子产品拆解可得铁铜铝金钴等
再生资源回收利用方面，废弃电器电子产品回收拆解后可获得以铁、铜、铝和塑料为主的再生产品，以及金、钴、铟等稀有金属。
根据中国家用电器研究院测算，2017年，全国废弃电器电子产品处理企业共回收铁37.2万吨、铜4.3万吨、铝8.1万吨、塑料40.5万吨。有研究报告显示，每部废旧手机中大约含有30毫克金。假设每部手机的重量(不含电池)是110克，相当于每吨废旧手机(不含电池)中含金超过270克。在实际的原生金矿开采中，若每吨金精矿中含金量不小于100克，就可被认证为一级品。由此可见，废弃电子产品的“含金量”远远高于一般的优质原生矿山。
在节能减排方面，回收产品拆解可减少原材料生产过程中的废水、废气以及废渣排放，另外可节约在原材料生产过程中的能源消耗量，节能减排效果明显。金属生产非常耗能，目前，采矿和金属冶炼能耗占全球能源供应总量的8%左右，再生资源回收生产再生金属能够有效地节约能源。有研究表明，同等重量的再生钢铁能耗为原生矿石冶炼能耗的22%，再生铜为16%，再生铝仅为3.7%。
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