防范上市并购重组“内鬼”需严刑厉法

上周五，证监会通报，对三宗内幕交易案件作出行政处罚。截至目前，证监会已通报了17起内幕交易的行政处罚，成为今年以来处罚最多的案件类型。笔者认为，对内幕交易行政处罚不断增多，一方面说明了监管部门打击内幕交易的成果显著，另一方面也说明了内幕交易屡禁不止，未来，进一步斩断内幕交易“罪恶之手”还需要制度的完善和惩罚力度的加强。
一直以来，内幕交易是资本市场的顽疾，侵蚀和破坏市场公开、公平和公正的基本原则，严重损害了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
从当前证监会已公布的内幕交易来看，上市公司并购重组领域一直是内幕交易的高发地带，由于并购重组事项筹划周期长、牵涉面广，且对市场具有重大影响，极易成为不法行为人用以谋取不正当利益的工具，特别是上市公司产业并购涉及的相关方较多时，内幕信息保密工作的难度较大，导致出现内幕交易的风险很高。
为此，证监会高度重视。2月11日，证监会上市公司监管部发布《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》，明确上市公司及其股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员和其他交易各方，以及提供服务的证券公司、证券服务机构等相关主体，应当切实履行保密义务，做好重组信息管理和内幕信息知情人登记工作。
笔者认为，由于内幕信息的扩散途径日益多元化，也衍生出内幕交易多种多样的形式，加大了监管的难度。因此，要从根本上斩断并购重组中的内幕交易黑手，还应进一步加大制度的完善和惩罚的力度。
一方面，进一步完善上市公司的信息披露制度，增强并购重组环节的透明度，减少“内鬼”非法获利的空间；另一方面，也要继续加大惩罚力度，与国外成熟市场相比，目前我国的内幕交易惩罚力度还需要加强，除了行政处罚，应多考虑刑事处罚，只有让内幕交易者付出惨痛的代价才会起到震慑作用 。
(证券日报)
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