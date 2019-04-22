吉州税务：三个集中忙退税 落实政策不打折

“你接到了退税电话吗，你填写了退税申请吗”，眼下，吉州区纳税人相互之间时常问道。为加快享受减税降费政策措施纳税人的退税进度，国家税务总局吉安市吉州区税务局采取“三个集中”措施，以最快速度和最佳效率将减税降费惠民“红包”送到纳税人手中。

集中人员。“我找熊同志，来办理退税申请手续”，手持完税证明的曾某找到该局办公室说道。今年1月曾某在办税服务厅代开了一张发票，缴纳了增值税等相关税费，按照普惠性税收减免政策可以享受50%幅度减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，经税务人员核实，应退还多缴税费1066元。这次普惠性税收减免政策受益面广、力度大，涉及纳税人比较多，为此区税务局专门成立了10个减税降费攻坚组，每组由一名党委班子成员任组长，为牵头责任人，从机关股室、基层分局抽选80余名党员干部，每组至少8人以上，其中4个组下到基层分局对接固定业户纳税人、6个组对接自然人纳税人，全程负责查找联系方式、核实疑点数据、办理税费退库等相关工作。

集中精力。“接到电话后，我带齐账号、完税证明等相关资料，来到税务局，在税务人员现场指导下，我只用了几分钟就把1900余元的申请退税手续办理好”，百货金店肖会计感激地说道。为提高工作效率，区税务局专门设立了减税办，实行集中办公专班作业，编制下发了《减税降费攻坚组责任工作清单》，制作了《退（抵）税申请审批表》填写模板，从金税三期系统中筛选出代开发票、二手房交易等自然人纳税人和固定业户纳税人应享未享疑点数据记录，分组分户落实到每个减税降费攻坚组成员，纪检组加强跟踪问效，随机抽查，确保工作实效。减税降费攻坚组80余名党员干部集中精力，忙碌着打电话、填表格、核数据，忙碌着接待纳税人、辅导纳税人。“站好最后一班岗，完成好退税工作”，下个月退休的永叔分局税收管理员胡坚一边忙碌着辅导纳税人，一边回答纳税人热心问询。

集中时间。“自己忙于做生意，一时无法到税务局退税，没想到习溪桥分局屈税官上周六冒雨来到我店里，送来《退（抵）税申请审批表》，并指导我如何填写。”个体工商户尹某感谢地说。为及时联系到纳税人，区税务局减税降费攻坚组人员利用双休日加班加点，连续作战，逐一打电话通知纳税人，对没有接听电话的纳税人抽时间下户上门去告知，注意沟通方式方法，耐心细致地做好宣传解释工作，告知纳税人退税方式，辅导纳税人填写退税申请，用税务人的辛苦指数换取纳税人的便利指数。

“减税降费是今年积极财政政策的头等大事，我们把减税降费列为今年税收工作主题，迅速部署，精准实施，举全局之力，不打折扣，全面落实好减税降费新政，让广大纳税人尽享改革红利。”该局党委书记、局长最后说道。（杨礼军、龚建华）

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