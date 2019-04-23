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对标国际 优化软环境(壮丽70年 奋斗新时代·推动高质量发展调研行)

——上海推进新时代高水平高质量开放发展纪实

本报记者 李泓冰 欧阳洁 谢卫群 邱超奕

2019年04月23日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　读懂上海，须将镜头探进它的“胡须”深处——那条高楼间蜿蜒行走的苏州河，那些梧桐树下的垃圾桶，那些铺陈着老上海浩荡“心事”的万千弄堂。一座城市的高质量发展，不仅在于经济数据、高楼林立，更在软环境：法治是否可靠，百姓是否舒心，环境是否友好，文化是否多元。

　　2018年11月6日，习近平总书记在上海考察，4个考察点中，特地安排了和百姓生活密切相关的嘉兴路街道、浦东新区城市运行综合管理中心。总书记强调，上海要继续探索，走出一条中国特色超大城市管理新路子。

　　法治先行，优化营商环境

　　公平、公正、安全，是最好的营商环境。

　　刚刚公布的一份法治建设成绩单，对《上海市法治政府建设“十三五”规划》实施进行中期评估，133项任务中，完成度为81.7%。测评中，群众对上海政府法治建设满意度达84.56%。

　　最高人民检察院原检察长曹建明在谈及自贸区的法律保障时说，坚持法治先行，推动制度创新，要学习推广上海经验。

　　“上海经验”，就是尊重市场规律，尊重商事交易规则和惯例，鼓励创新创造，努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境，在司法办案中对内资与外资、国有企业与民营企业平等保护。

　　芬兰矿山机械生产企业美卓公司在上海自贸区建了中国分公司。2017年11月，美卓起诉国内一家企业虚假宣传、商标侵权。面对国内企业申辩，上海浦东法院充分搜集证据，依法对两起相关案件分别顶格判赔经济损失300万元，全额支持原告的赔偿诉请。美卓相关负责人表示，公正判决，体现了中国维护法治化营商环境的决心，坚定了公司在华加大投资的信心。

　　去年，有家融资租赁公司起诉某集团公司不能按期履约，向法院申请财产保全，按以往规定，要为此支付约1000万元担保费用。对重视现金流的融资租赁公司来说，实在是不小的负担。上海二中院创新性地首次在非金融机构领域运用诉讼保全信用担保，免除了这笔担保费，降低了企业维权成本。

　　一系列创新性的法治实践在上海先行先试，为营商环境提供坚实的法治保障。

　　上海在全国最早开设知识产权法庭，具备了建设国际一流知识产权法院理念、制度、人才等基础。今年2月1日，上海破产法庭正式成立，将用市场化、法制化手段处置“僵尸企业”，解决困扰市场多年的“执行难”……

　　去年10月31日，世界银行发布《2019年营商环境报告》，中国排名一次性提高32位，跃升至第四十六位，其中在涉及司法制度和诉讼程序的“执行合同”领域，上海法院与澳大利亚并列全球第一。

　　一家网站曾征集“喜欢上海的100个理由”，这几条获大量点赞：“在上海，年轻人依靠自己改变命运的机会公平又充裕”“很多疯狂的创意都可以在这里实现”……

　　精细“绣花”，优化文明环境

　　2018年的一场暴雪，为上海治城的“绣花”精神作证。

　　“开车出门，意外的通畅，惊叹于这座城市的精细化管理和人性化服务”，网友点赞连夜除冰扫雪的城市管理者和劳动者。对此，上海人大会议闭幕式上，市委书记李强忍不住脱稿致敬，引发满场掌声……

　　一位来沪采访的外地记者感叹颇多，“‘上街沿’没设铁栅栏？怎么拦得住想临时停车的？不可思议！”“写完稿去吃夜宵，走小马路都挺有安全感”……

　　上海的魅力，让国内外企业纷至沓来，让百姓有满满的获得感。

　　2017年，中共上海第十一次代表大会报告中的一段诗意描述，正渐渐变为现实：未来5年，上海的“建筑是可以阅读的，街区是适合漫步的，公园是最宜休憩的，市民是尊法诚信文明的，城市始终是有温度的”。

　　街区适合漫步，首先要文明出行。

　　近年来上海道路交通事故数、死亡人数、受伤人数持续下降，2018年同比分别下降6.3%、5.2%和6.8%，创历史新低，日均交通类110警情同比下降12.4%——这是3年前一场史上“最严标准、最严执法、最严管理”的交通大整治成果。

　　顽症治理，先立法规。从靠人海战术“维护秩序”转到“整治违法”，先立法律规矩。开车玩手机、连续变换车道、乘车不系安全带……新修订的《上海市道路交通管理条例》，让以往不算事儿的坏习惯纷纷“中招”。上海警方将全市划分为97个交通执法管理责任区，责任落到每一个责任区、每一个岗位、每一个路口，执法必严。

　　精细“绣花”，重在疏导。“停车难”是城市痛点。大调研发现，像医院、单位和剧院、小区，集中停放时段都是反向的。上海积极盘活社会资源，针对商场、小区、写字楼闲置资源，定制了“潮汐式”停车位解决方案，并组织学校、医院和其他公共服务机构，向社会共享内部停车泊位3.2万余个。一堵一疏，破解城市交通乱象，更使城市精细化管理水准不断提升。

　　以“智”取胜，数据治城。“智能交通信号灯管理系统”“行人过街提示系统”“问题网约车大数据筛查”“共享单车数字化管理”以及外卖骑手“一人一车一证一码”“人员记分管理”等，密织了一张非现场执法网络。很快，交管信用信息还将纳入“市公共信用信息服务平台”，严重交通违法将“挂钩”个人及企业信用记录。

　　公交优先的发展战略，让市民更方便，让城市更文明。

　　上海，拥有全球最长的、超过700公里的轨交线路，每天有1000万人次在“地下”穿行。在精细化的城市治理中，文明出行已成为上海人的“下意识”……

　　全力治污，优化生态环境

　　有双眼睛，不管走到哪儿，经常盯着路边的小河，看到哪里垃圾多了、水体太黑，就拿起电话……这位就是上海市总河长李强。

　　在上海，鲜有市委书记和市长双双担任某项具体工作负责人，而总河长却是醒目的双岗。

　　“令人向往的创新之城、人文之城、生态之城”，生态质量是一个城市的底色。“空气好不好，水质好不好，不能光看几个指标，要看鸟的翅膀、鱼的尾巴，看它们往哪儿飞、往哪儿游。”李强如是说。

　　靠着上万位河长、志愿者与河道监督员的努力，2018年，上海劣Ⅴ类水体占比从上年的38.7%下降至18%，今年目标是降到12%；同时，上海的PM2.5浓度比2015年下降32.1%；人均绿化面积达8.2平方米，是新中国成立初期的62倍！

　　今年清明小长假，1万多名游客涌入上海奉贤区青村镇吴房村访花看景，小村成了“网红”打卡地。这得益于环境的综合施治。

　　水泥路换成蜿蜒的青石板，路边矮墙穿插着黛瓦。旧房改造拆下的瓦片、磨盘用于村道景观建设。百年老宅修旧如旧，建成村史馆，同时也供村民议事……2018年7月，吴房村入选上海市首批9个乡村振兴示范村项目，对“水、田、路、林”村庄生态系统全新布局，尽可能保留田间农物、水系林网、乡村宅院，又兼具现代生活功能，增加公共配套设施。

　　上海正向“生活垃圾”顽疾发起总攻。

　　今年，上海将对生活垃圾实施明确分类，按照谁产生谁付费的原则，建立计量收费、分类计价的生活垃圾处理收费制度，从垃圾产生源头管到末端处置，全流程、极细化地约束各环节、各部门、各单位、各人群。

　　在崇明岛，垃圾分类已成闪亮生态名片，生活垃圾总量减少1/4，垃圾总体资源化利用率从2017年底的26.7%，提升到2018年下半年的33.4%。

　　大上海，今年把工作重心向“老、小、旧、远”倾斜——养老、托幼、旧区改造和乡村振兴，成为一场独特的“脱贫攻坚”战，也是生态和人文环境保卫战。

　　接轨国际，优化文化环境

　　澳大利亚墨尔本艺术节艺术总监乔纳森·霍洛韦曾打了一个“飞的”往返上海，停留不到24小时，行程只有两项：观看杨丽萍编导的《春之祭》，与中国上海国际艺术节中心商洽合作。

　　改革开放40年，这个艺术节举办了20届，世界顶尖名家名团几乎都亮过相。中国上海国际艺术节中心总裁王隽说：“20与40这两个数字，见证的是艺术节作为上海文化品牌被擦亮，持续向世界传递中国文化的形象与声音。”

　　上海近年涌现了一大批“文化地标”。仅2017年9月27日一天，就有上博东馆、上图东馆、程十发美术馆破土开工。世博文化公园、浦东美术馆、宛平剧场、徐家汇体育公园等或改造或新建，上海交响音乐博物馆等进入运营……布局重大文化设施，瞄准的是2020年基本建成国际文化大都市目标。

　　2017年底，“上海文创50条”醒目推出，一系列文创产业政策被认为“解渴、管用、含金量高”，旨在全力打响“上海文化”品牌，向文创发展痛点、难点、堵点开刀。仅以土地资源供给为例，上海在主体和用地类型方面做了拓展，明确可以利用工业用房、仓储用房、传统商业街等存量房产、土地，兴办文化创意和设计服务……

　　奥地利负责文化和媒体事务的国务秘书弗朗茨·莫拉克在两度参加上海国际艺术节后说：“几乎每个来上海的人，都深深惊讶于其发展速度和活力。”

　　“改革开放再出发！”上海大大小小会议上，这已成为最响亮的一句话。前程似锦，未来可期！


　　《 人民日报 》（ 2019年04月23日 06 版）

(责编：白宇)
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