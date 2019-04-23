“经济身份证” 升级出新招（经济聚焦）

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央行22日宣布，目前征信系统优化升级工作仍在进行中，此次优化升级的重点是提升系统性能、优化信用报告内容和展示、改进产品加工和服务方式、完善系统管理等。

拟推出的新版信用报告增加了展示国籍信息、展示共同借款信息、展示5年还款记录信息等，但尚未采集个人水费、电费等公用事业缴费信息。

近日市场有传言称，新版个人征信报告即将上线，并将对个人信贷产生重大影响。对此，中国人民银行征信中心有关负责人22日称，目前征信系统优化升级工作仍在进行当中，并无明确的上线时间表。

升级后的信用报告会在哪些方面改进？会对个人经济生活产生什么影响？个人应当如何保护好自己的“经济身份证”？

增加共同借款信息，更直接展示连带偿还责任

“征信系统优化升级工作一直在持续进行。此次征信系统的优化升级，重点是提升系统性能、优化信用报告内容和展示、改进产品加工和服务方式、完善系统管理等，努力提高运行和服务效率，为金融机构、社会公众等提供更好的征信服务。”央行征信中心副主任王晓蕾说。

据介绍，拟推出的新版信用报告与目前的信用报告版本相比，增加了一些信息，如：个人基本信息中增加了国籍等信息，信贷信息中增加了共同借款、个人为法人担保、法人为个人担保等信息。另外，新版信用报告的信息更新频率将进一步提升，信用报告的展示方式也进行了部分优化。

针对市场上关注的共同借款信息，王晓蕾说，根据国际征信实践，共同借款信息会同时展示在每个借款人的信用报告中，金融机构在评估借款人信用风险时会把共同借款信息考虑在内。我国也有必要将共同借款信息展示在每个借款人的信用报告中，真实、准确反映借款人的信用状况。

“此前的征信报告分别有借款人的信贷状况和婚姻状况，但没有直接反映夫妻双方的共同借贷信息，此次增加共同借款信息采集内容，是通过更加直接的方式展示二人的连带偿还责任信息。”王晓蕾说，如后续借款主体发生变更，征信系统将按照金融机构的上报信息，及时更新信息，客观记录实际情况。

尚未采集个人公用事业缴费信息，但将设计展示5年还款记录

此前有消息称，升级后的信用报告设计了水、电、电信等公用事业缴费信息的展示格式，将采集个人水费、电费缴费信息。

央行相关负责人说，此次征信系统优化升级后，尚未采集个人水费、电费等公用事业缴费信息。升级后的信用报告设计了水、电、电信等公用事业缴费信息的展示格式，但在实际采集时，征信中心将与相关数据源单位协商，在数据源单位取得信息主体授权同意后才报送数据。同时，征信中心将严把数据质量关，只有在确保数据质量和安全的情况下，才会切实将数据采集入库并对外提供查询。

“征信系统的核心信息是有关企业、个人和银行之间融资关系的数据。”这位负责人说，在此之外，征信中心自2006年开始探索采集反映个人信用状况的“先消费后付款”的公用事业缴费信息，包括个人电信正常缴费和欠费信息，其中欠费信息只采集欠费两个月以上的信息。

这位负责人说，目前，我国仍有4.6亿自然人没有信贷记录。根据国际实践和全球趋势，公用事业“先消费后付款”的缴费信息，一定程度上能反映借款人的偿还意愿，特别是没有或信用记录较少的信息主体，借此扩大征信系统的覆盖面。

“公用事业缴费数据适用于征信系统还有两方面问题，一方面是数据不一定准确记录在本人名下，比如，水电燃气缴费有可能是租户缴费而非房主本人，另一方面是，数据还有可争议性，可能是由于公共服务提供商提供的服务不一定到位，造成消费者欠款或者逾期，这种争议很难准确界定。”这位负责人说。

升级后的数据报告还有一个变化，将设计展示5年还款记录，包括还款状态、逾期金额。目前的个人信用报告展示的是2年的正常还款记录和5年的逾期还款记录，升级后的信用报告将正常还款记录时间从2年延长到5年，与逾期还款记录保存期限相同。“这是为了更好地展示信息主体的信用状况，帮助公众积累信用财富，促进获得融资。”这位负责人说。

保管好自己的“经济身份证”，不要轻易提供给其他商业机构

央行的数据显示，自2006年上线以来，信用报告已成为反映企业和个人信用行为的“经济身份证”。目前，个人和企业征信系统已采集9.9亿自然人、2591.8万户企业和其他组织的信息，分别接入机构3564家和3465家，年度查询量分别达到17.6亿次和1.1亿次。

征信中心提醒个人要保管好自己的“经济身份证”。要保管好个人身份证件，身份证件复印件应注明用途；保管好个人信用报告，不随意丢弃信用报告，不要轻易把信用报告提供给其他商业机构；在公共网络查询、保存信用报告后要及时删除。

目前，信息主体有权每年两次免费获取本人信用报告。征信中心通过互联网、现场柜台、自助查询机等多种方式提供查询服务。征信系统正式对外提供服务以来，个人信用报告本人查询量逐年上涨，2018年查询量达到9688.3万次。

《 人民日报 》（ 2019年04月23日 12 版）

(责编：白宇)