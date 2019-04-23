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“闻”得到烟雾  “尝”得出水质  “防”得住拥堵  “看”得见危险

“城市大脑”让城里人脑洞大开

叶晓楠  段钇男  田春雨

2019年04月23日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　2018年11月2日，作为百度与海淀区共建海淀“城市大脑”的成果之一，海淀公园正式完成人工智能AI改造。图为海淀公园内的L4级别无人驾驶巴士阿波龙。
　　杜建坡摄（人民视觉）

　　“城市大脑”自动监测北京城市副中心的环境污染情况。
　　北京市通州区经济和信息化局供图

　　观众在2018杭州·云栖大会展台观摩“杭州城市大脑2.0”平台。这一城市管理平台目前已经覆盖杭州420平方公里的主城区范围，相当于65个西湖。
　　新华社记者 黄宗治摄

　　4月9日，在2019中国电子信息博览会·智慧城市论坛上，“通州城市大脑·生态环境平台”入选“2018智慧城市十大样板工程”。

　　“城市大脑”可以助力对整个城市进行全局实时分析，利用城市的数据资源优化调配公共资源。目前，“城市大脑”已经在杭州、衢州、苏州、北京等城市先后落地，支持当地交通治理、环境保护、城市精细化管理等创新实践。

　　“北京通州是将‘城市大脑’应用于生态环保领域的较好案例。”中国管理科学研究院学术委智慧城市（综合）管理研究中心主任、格林菲尔智能科技江苏有限公司董事长张军在接受本报采访时说道，“‘城市大脑’会成为未来城市的重要基础设施。”

　　

　　可感知工地扬尘、道路遗撒

　　工地扬尘、裸露地面苫盖、渣土运输车管理……过去，这些环境污染问题主要依靠人工筛查，而如今在北京通州，这些问题都能通过“城市大脑”自动感知。在该生态环境综合治理平台试运行的近一个月里，通过流程再造，已实现了跨业务、跨部门的协同办公和“一网通办”的提升。

　　作为生态环保领域“城市大脑”平台，通州“城市大脑”在生态环境治理方面走在了创新前列。2018年，通州区结合北京市“大数据行动计划”总体部署，瞄准城市副中心在建设、治理中工地扬尘、道路遗撒和渣土车缺乏统筹管理的痛点需求，率先提出运用云计算、大数据和人工智能等先进技术，构建区级生态环保领域的“城市大脑”，通过全面感知、智能识别、流程创新，来推动全区在数字生态城市建设方面的突破和创新。

　　北京市通州区经济和信息化局相关负责人向本报表示，该平台主要有全面接入、智能感知和一口通办三个特点。

　　全面接入，是对于155平方公里的通州核心区域完成了环境监测的智能化改造，打通了区城市管理委、住建委、生态环境局等多部门的信息平台，接入1437路视频、1100个大气预警传感器；每10分钟就可以完成一次全区域视频扫描。

　　智能感知，项目运用大数据、人工智能领域的最新技术，在视频探头覆盖的区域内，针对工地未苫盖、渣土车未苫盖、道路遗撒等问题，基于视频智能算法，实现全天候自动识别和发现。

　　一口通办，对于识别的各类环境问题，在不增加政府人力的情况下，通过流程再造的方式，通过网格办一口受理、统一分派来解决。此外，还梳理出一套“从AI感知，到智能生成事件，到网格办统一受理，到各职能部门处理，到最后办结反馈”的创新流程，实现了数据流与业务流的完美融合。

　　“该平台还可以基于数据分析进行智能决策，通过数据的沉淀与分析，逐步掌握各类问题的规律，为制定相关管理制度、优化业务和服务流程，进而从根本上解决问题提供了数据和智能支撑。”通州区经济和信息化局相关负责人说。

　　可调度城市交通、操控无人机

　　除了生态环境保护治理外，“城市大脑”已经在杭州市、衢州市、苏州市、上海市等城市落地，支持当地交通治理、城市精细化管理等创新实践。

　　2016年，阿里云与杭州市合作发布首个“城市大脑”，打造城市智能中枢。“城市大脑”在杭州市萧山区开启试点，如今已经覆盖全杭州420平方公里，相当于65个西湖。

　　阿里云公司向本报介绍，在引入“城市大脑”后，2018年，杭州从全国排名第五拥堵的城市，降到了第57名。“城市大脑”通过先进的视频识别技术和数据智能算法，对1300多个路口进行调控，拥堵指数下降了3.5%。

　　灯会、演唱会、体育赛事等大型活动举办期间，交管、消防等公共服务部门往往需要投入大量的人力、物力来保障公众安全和交通顺畅。

　　今年元宵节灯光秀期间，浙江省衢州市的“阿里云ET城市大脑”首次担任了交通调度员。通过高精识别、视频融合、趋势预测、公交优先等技术，实现对灯会区域路网自主调控。

　　据衢州市交警支队指挥中心介绍：元宵灯会当晚，现场共进行了12场灯光秀演出，人流量达到7.8万人次；演出进行的同时，“城市大脑”在无人工干预的情况下，自主完成了全程交通调度。当晚景区整体交通流稳定，与往年相比，今年景区整体通行效率提升了40%左右。

　　据介绍，衢州市的“城市大脑”还将车道级北斗定位技术与阿里巴巴达摩院视频识别技术结合，应用到公交系统，为公交车实现全天实时专属绿波带优先通行。在试运行的公交线上，公交车的在途延误时间降低了10%，全程至少节省6分钟。

　　“在交通领域，‘城市大脑’ 早期重点解决的是道路通畅问题，如今正尝试扩展到交通安全方面，探索如何降低交通事故率。”阿里云“城市大脑”首席架构师郝亮在接受本报采访时说。

　　“城市大脑”不仅缓解了交通问题，还尝试参与到城市监管、城市规划等之中。

　　5分钟出勤，日飞行里程达到100公里以上，不仅能在潮汐将至时发出警报督促游客离开，而且能识别人员、物品滞留，并根据具体情况及时报警……在上海浦东临港地区，这些工作不是人工完成的，而是由“城市大脑”操控无人机实施。

　　通过与中科院、阿里云合作，临港主城区于去年国庆期间，使用“城市大脑”调度无人机自动巡查管理城市，有效节省了人力成本。

　　在北京市海淀区，“城市大脑”在城市管理领域也已经形成了一套全新、可落地的规划。4月10日，海淀区召开“城市大脑”发布会称，通过“城市大脑”的应用，海淀区建设了300余台监测基站，形成全区空气质量监测网络。同时，不断探索新技术新产品在河湖水质监测中的应用，运用领先的光谱传感芯片技术，从空间和时间上追溯排污点位，判断排污程度和排污时段，实现远程在线监控。

　　此外，海淀区正在推进城管事件的智能发现和自动化处置，对全区452处城市管理问题高发点位进行自动研判分析，以期实现对店外经营、无照游商、堆物堆料、沿街晾晒、暴露垃圾、积存渣土等违法行为的自动识别、自动立案、自动派转、自动核实、自动考核。海淀区还实现了渣土车无资质、闯红灯、未苫盖、污号牌、挡号牌等行为的自动识别。自2018年10月试运行以来，共抓拍渣土车违法1000余笔。

　　张军指出：“下一步，‘城市大脑’可向医疗、城管、环境、旅游、平安、民生等整个城市领域继续拓展，推动智慧城市不断进步。”

　　可服务独居老人、预约停车位

　　“城市大脑”在城市精细化管理进程中不断完善，如今已走入百姓生活的方方面面。

　　“闻”得到烟雾、“尝”得出水质、“看”得到危险，还能感知人眼无法察觉的重要信息……在上海市普陀区，上海首个区级“城市大脑”在普陀区全区域、全时段采集数据，燃气泄漏报警、电梯运行监测、垃圾处置监测、河道水质监测等45类“智联”应用场景。

　　为了独居老人的生活方便，普陀区为独居老人提供“四件套”智能化服务设施：门磁统计门的开合情况，红外识别探测老人的活动状态，无线烟感监测可能发生的火情，无线可燃气体监测检查燃气泄露。

　　“今年，我们将重点推进智能安防系统建设，把住宅小区出入口的门禁、探头等系统建设好，进一步解决好安全问题。”上海市普陀区委书记曹立强说。

　　“城市大脑”也正尝试为车主提供更好的停车缴费体验。截至今年3月底，中国机动车保有量达3.3亿辆，其中汽车达2.46亿辆，驾驶人达4.1亿，机动车、驾驶人总量及增量均居世界第一。在此背景下，停车缴费问题引发关注。

　　如果能有一个手机App，让车主出发前先在手机App上预约好停车位和停车时间，到达目的地后直接停车到已预约的车位上；离开时，手机App能对接车主的线上支付程序，自动结算停车费用。如此一来，停车体验就能得到显著提升。

　　如今，这一设想已经在杭州市变成现实。杭州739个道路停车点和110个对外开放停车场的停车泊位，可以支持用支付宝的相关功能“先离场后缴费”；在云栖小镇的精细停车服务试点，员工能够提前预约车位，并享受空位导航、车场寻车等服务。

　　据杭州市城管部门和交警部门统计，包括道路泊位、公共停车场库泊位、各商场和写字楼对外开放的泊位以及小区内的泊位在内，杭城泊位总数大约是74万个。“目前，已有近50万个车位接入了‘城市大脑’停车系统，基本实现‘应接尽接，可接尽接’。杭州‘城市大脑’停车系统正在加速建设中，今年下半年，会有一款新的停车类App上线。”杭州市城管委相关人士说。

　　在北京市通州区经济和信息化局相关负责人看来，“通州城市大脑——生态环境”项目是北京城市副中心数字生态城市建设迈出的第一步，也是重要的一步。下一步，通州将继续践行“城市大脑”基于数据创新的城市建设和治理理念，加大建设力度，在交通、政务、医疗、教育等众多领域开展创新实践，把精心勾勒的未来城市蓝图落到实处。

　　在谈到“城市大脑”未来应用前景时，阿里云智能总裁张建锋此前表示：“城市大脑是一个新兴行业、增量应用，必须先做一些样板工程、标杆案例，然后要复制、大规模推广，这需要大家一起来干。”

　　阿里云正在积极推动“城市大脑”开放平台，合作伙伴可以基于“城市大脑”成熟的平台和产品，快速复制经验与技术，共同推动智能城市创新实践。

　　阿里巴巴集团技术委员会主席王坚在近日举行的“城市大脑”主题研讨会上表示，城市发展到今天，将会进入“算力时代”，算力时代需要一个新的基础设施叫作“城市大脑”。“基础设施对技术的推进也是显而易见的，我想‘城市大脑’可以起到这样的作用。”

(责编：白宇)
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