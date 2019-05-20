我国农民工月均收入稳定增长

本报北京5月19日电 （记者陆娅楠）国家统计局近日对外发布的《2018年农民工监测调查报告》显示：2018年，我国农民工总量为2.8836亿人，农民工月均收入3721元，比上年增长6.8%，增速比上年提高0.4个百分点。农民工月均收入保持了稳定增长。
报告显示，去年，我国农民工总量比上年增加184万人，增长0.6%。农民工增量比上年减少297万人，总量增速明显比上年回落1.1个百分点。在农民工总量中，在乡内就地就近就业的本地农民工11570万人，比上年增长0.9%。在外出农民工中，进城农民工13506万人，比上年减少204万人，下降1.5%。
从输入地看，在东部地区就业的农民工15808万人，比上年减少185万人，下降1.2%，占农民工总量的54.8%。在中部地区就业的农民工6051万人，比上年增长2.4%，占农民工总量的21.0%。在西部地区就业的农民工5993万人，比上年增长4.2%，占农民工总量的20.8%。在东北地区就业的农民工905万人，比上年下降1.0%，占农民工总量的3.1%。
分行业看，在第三产业就业的农民工比重过半。从事第三产业的农民工比重为50.5%，比上年提高2.5个百分点。一是从事传统服务业的农民工继续增加。从事住宿和餐饮业的农民工比重为6.7%，比上年提高0.5个百分点；从事居民服务、修理和其他服务业的农民工比重为12.2%，比上年提高0.9个百分点。二是脱贫攻坚开发了大量公益岗位，在公共管理、社会保障和社会组织行业中就业的农民工比重为3.5%，比上年提高0.8个百分点。从事第二产业的农民工比重为49.1%，比上年下降2.4个百分点。其中，从事制造业的农民工比重为27.9%，比上年下降2.0个百分点；从事建筑业的农民工比重为18.6%，比上年下降0.3个百分点。
从收入看，制造业、建筑业、交通运输仓储和邮政业收入增速分别比上年提高1.9、1.1和0.1个百分点；居民服务、修理和其他服务业收入增速与上年持平；批发和零售业、住宿和餐饮业收入增速分别比上年回落0.4和0.8个百分点。
《 人民日报 》（ 2019年05月20日 02 版）
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