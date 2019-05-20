谈判要有意义，就必须有诚意。这是一个再明白不过的道理。

然而，在中美经贸谈判中，美方却诚意不足、居心叵测，动辄挥舞关税大棒、一再进行极限施压，妄图靠施压迫使中方接受漫天要价。这种如意算盘，最终必定落空。

从去年3月至今，中美经贸谈判虽几经反复，但有一点始终清晰不变：无论美方怎样威胁，中方都始终坚守捍卫国家正当权益和民族尊严的底线；无论美方如何施压，中方都“风雨不动安如山”。美方应该清楚，中国人从来不接受任何形式的讹诈，极限施压的套路，在中国这里注定没有用处。

看看现实，中国核心利益岂容交易？习近平主席说过，“谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果”。中国人民维护国家利益和尊严的信念高度一致，中华民族实现伟大复兴的意志坚如磐石，近14亿中国人民过上更加美好生活的追求不可阻挡。对于中美经贸谈判，中方希望达成协议，但绝不会拿自己的核心利益做交易。中国经济的体量在这里，中华民族的尊严不可欺，指望通过对几千亿美元的中国商品加征关税就把中国吓倒，未免太不自量力了！中国人民是有志气的，任何极限施压，都只能让中国人民更加看清霸权主义的本质，更加坚定维护自身利益的意志。

读读历史，新中国何时屈从过威胁？中国人向来不信邪也不怕邪、不惹事也不怕事。新中国成立之初，尽管我们连“一辆拖拉机都不能造”，又面临西方世界的全面封锁，都从未向任何非正义压力低过头；今天的中国，拥有全球最完整的产业体系，拥有巨大的国内市场和迅速增强的创新能力，更不可能惧怕谁。这是志气所在，也是底气所在！回望历史，每当外部压力加大之时，就是中国人民自强不息、众志成城的民族精神激昂之日。任何封锁欺压，都只会更加激发中国人民自力更生、艰苦奋斗的精气神；任何困难挑战，最终都只会成为我们前进路上的垫脚石。

展望未来，时代潮流怎么可能阻挡？中美经贸摩擦，本质上是进步与落后、平等与霸权、自由贸易与保护主义的较量，中国站在国际道义和时代潮流这一边。美方肆意践踏国际经贸规则、冲击多边贸易体制，给世界制造了巨大的不确定性。中国采取的立场，不仅是在维护自身正当权益，也是在维护自由贸易体系，维护国际规则秩序，维护世界经济发展的前景，维护世界各国的共同利益。所谓“得道多助，失道寡助”，倘若仗着自己财大气粗，一意孤行，美方终将领会到这句中国古语的深意。

在国际事务中，中国从来都主张通过对话协商解决分歧。对中美经贸交往中存在的问题，中方也一直认为对话解决才是正道。美方想要继续谈判，就请摆正姿态拿出诚意来；如果痴迷于极限施压，注定会“竹篮打水一场空”。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 03 版）

(责编：杨曦、付长超)