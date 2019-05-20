“我们感受到了‘中国制造’的实力”

在位于波兰北部的波拉努夫镇，日多沃村400千伏变电站项目的建设现场正在忙碌施工。在近12万平方米的工地上，工人们一丝不苟地安装设备。日多沃变电站项目不仅是中国平高集团在欧盟承建的首个电力工程总承包项目，建成后还将成为波兰最大的变电站之一，也是波兰北部电网中的一个重要输变电节点。

“推进一带一路建设的成果”

“从2012年开始，欧洲进入了电力基础设施更新换代的高峰期，我们抓住这个时机，将中东欧作为开拓欧洲市场的重要节点。日多沃项目就是我们进入欧洲的试金石。”平高集团项目经理许浩亮说。

提起日多沃项目的中标过程，许浩亮用“用实力说话”来形容：“参加招标时业主问的第一个问题就是你们在欧洲做过项目吗？我们面临的质疑可想而知。”

平高集团一方面拿出了专业且优质的投标书，以保质保量保价的方案打动业主，同时也加强与波兰相关供应商和施工方的合作，打消本地公司的顾虑。

中国企业的努力得到了波兰各方的理解和认可，波兰本地分包商、供货商开始主动联系平高集团，表达合作意愿。其中，最有代表性的项目是平高集团承建的科杰尼采变电站扩建及改造项目，该电站隶属于欧洲在建最大的火力发电厂科杰尼采火电厂，去年11月竣工，是中国企业在欧盟国家完工的首个输变电工程总承包项目。截至目前，该变电站已无故障带电运行半年，受到波兰国家电网公司和当地供应商、施工方的交口称赞。

2012年至今，平高集团已与波兰国家电网公司签订并执行6个工程总承包项目，累计合同金额约18.5亿元人民币，成为在欧盟范围内承建电力总承包项目最多的中国公司。集团国际业务部主任许晓非说，“包括日多沃和科杰尼采在内的6个项目的顺利建设和投运，是集团以实际行动服务和推进‘一带一路’建设的成果”。

“我们与中国企业一同成长”

据介绍，平高集团的6个项目分散在波兰各地，工地上雇用当地员工上千人，创造间接就业更多，但在波兰的中方员工仅有20人。

“我们刚刚进入波兰时，无论是业主、供应商还是当地居民，对我们常常心存疑虑。”许浩亮说，“我们踏踏实实做事，时间久了，通过一次次与中国人打交道，一次次看到中国企业的诚信，他们的疑虑也消失了。”

中国企业还在当地积极履行社会责任，树立良好形象。在日多沃，平高集团对当地公路进行了高标准、高规格翻修。在波兰港口城市格但斯克，平高集团为附近学校修葺操场。

“我们在波兰中标之后的几年里，葡萄牙、西班牙、瑞典、克罗地亚等国的公司也纷纷进入波兰电力工程项目市场。由于良性竞争使成本降低，波兰老百姓的用电价格也便宜了。”许浩亮说。

中国公司赢得了当地民众的好感。波拉努夫镇这两年还举办了“中国文化节”，洋溢着浓浓中国风情的演出和活动，让当地居民切身感受到了中国深厚的文化底蕴。

波兰员工卡西娅对记者说：“在这里工作4年，我对电力行业有了深入的认知，我们与中国企业一同成长。这几年，中国企业给波兰人留下了好印象。”

“希望未来波中开展更多合作”

在波兰西北部的西滨海省，平高集团承接的波莫扎内项目已经完成土建验收，正在进行设备安装。这一项目是波兰与德国电网联网的枢纽之一，对中国国产电工设备制造业来说有着特殊意义。这是欧盟国家第一次完全采用中国自主研发生产的气体绝缘金属封闭开关成套设备，标志着中国国产电工成套装备首次进入欧盟市场。

“我们在承接波兰项目的时候与当地供应商进行了互利共赢的合作，还把中国制造、中国认证和中国品牌带入欧洲，得到欧洲同行的认可。”许浩亮说。

成套设备进入标准严苛的欧盟并不是一件容易事，仅是设备的实验报告就需要上百项，让欧盟国家认可中国实验室的报告更是难上加难。为此，平高集团分别邀请波兰技术代表团到中国进行实地考察和交流，让他们亲眼见证、亲身感受中国制造和中国服务的品质。

双方的交流取得了良好成效，波方也对中国的发展和中国公司的实力给予了高度评价。作为波兰国家重点项目的日多沃项目线路部分从设计制造到安装施工，全部采用了中国元素，线路使用的铁塔、导线、光纤复合架空地线等设备的国产率达到100%。

科杰尼采市副市长白贝尔斯卡说：“中企的表现让我们感受到了‘中国制造’的实力，为中国企业在波兰树立了良好口碑，希望未来波中开展更多合作。”

（本报华沙5月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 03 版）

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