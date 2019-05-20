三菱商事株式会社将其化学品业务的亚洲区总部落户上海；索恩格新能源汽车技术全球研发中心在长沙经济技术开发区开工；著名投资商巴菲特表示，公司已在中国投入很多，还将继续加大投资……5月伊始，又有一批跨国企业、高管，公开表达了对中国经济的坚定信心。
为什么经济界人士持续看好中国？供给侧结构性改革深入推进，经济质量和效益持续改善，消费对经济增长拉动作用明显增强，三大攻坚战开局良好，新动能加快成长……稳，构成了中国经济社会发展的一个鲜明特点。尽管下行压力加大、外部不确定性因素增多，但无论是打量产业“家底”，还是审视发展趋势，中国经济长期稳中向好的总体势头没有改变。
信心来自健康稳定的基本面。改革开放40年来，中国经济总量越来越大，发展条件和物质基础越来越好，巨大的发展韧性、潜力和回旋余地足以抵抗大风大浪、避免大起大落。面对复杂严峻的国内外形势，中国国内生产总值增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%的区间。所谓的“失速论”在事实面前不攻自破。作为全球第二大经济体，中国经济“长个子”的速度虽有所放缓，但高质量发展的趋势日益凸显，总体平稳、稳中有进的发展态势愈发稳固。
信心来自坚实有力的产业基础。作为世界第一制造大国，中国拥有全球最全面的工业门类、最系统的配套辅助。尽管部分传统优势在减弱、个别企业也可能转移投资，但上下游间的“链条咬合”、不同领域间的“相互补位”、不同区域间的梯度转移，让绝大多数产业链在中国“扎牢马步”。对企业而言，要积蓄竞争新优势、应对分工新格局，中国的产业基础条件无疑是宝贵的发展机遇。
信心来自澎湃奔涌的升级动力。改革创新释放的新动能茁壮成长，使经济的动力、活力与后劲更趋强劲。5G等新技术加快布局，高铁、新能源汽车、航空航天等新产业新产品快速增长，人工智能、互联网经济等新业态新模式蓬勃发展……中国近年来坚持深化供给侧结构性改革，壮士断腕去产能、苦练内功补短板、千方百计降成本、多措并举优环境，高质量发展之路越走越宽阔。
不同角度的分析、不同方面的反映、不同指标的表现，都指向这样一个事实——中国经济的前景十分光明，对中国发展的乐观预期有着坚实支撑。作为130多个国家的主要贸易伙伴，中国既是举足轻重的“世界工厂”，也是向各国产品开放的“世界市场”。尽管单边主义、保护主义有所抬头，但中国经济有应对挑战的充足能力，中国人民有对改革发展的坚定信心。近年来，中国在加强与传统贸易伙伴往来的同时，积极开拓新合作、新空间。据统计，近6年来，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元。“朋友圈”越来越大，播撒的合作种子越来越多，发展的果实必然更丰硕。
吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，只要我们保持战略定力，坚持全面深化改革开放，集中精力办好自己的事情，中国就一定能战胜任何风雨、困难、挑战，在高质量发展中创造新的更大奇迹。
《 人民日报 》（ 2019年05月20日 04 版）
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