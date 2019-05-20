原标题：五大上市险企前4月保费破万亿元 业内预计综合成本率压力有望缓解

截至5月19日，A股五大上市险企悉数发布了前4个月保费收入。据《证券日报》记者梳理，中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保和新华保险合计保费突破万亿元，为1.06万亿元，同比增长8.9%，增速较一季度的10%略有回落。

分别来看，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保前4个月实现原保费收入2949亿元、3316亿元、1484亿元、515亿元、2326.56亿元，同比增速分别为6.9%、8.4%、6.8%、9.6%、13.7%。

业务层面，中银国际证券分析师王维逸认为，经历开门红营销热度后，保险行业整体进入二季度调整期，包括业务结构、营销策略、代理人调整培训等经营调整。估值层面，多家券商认为，目前保险股PEV（股价对内涵价值）较低，投资价值凸显。

前4个月上市险企

寿险业务保持正增长

寿险方面，五家上市险企寿险原保费收入保持稳健增长。按增速排名，新华保险、中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保寿险业务前4个月累计原保费收入增幅分别为9.61%、8.37%、6.89%、4.76%、3%；4月单月保费增速分别为10.4%、10%、-30.8%、13.0%、-1.5%。

“新华保险1-4月保费增速表现优秀，主要受益于两大原因：一是2018年代理人队伍小幅增长及代理人队伍整体销售能力提升；二是首次推出专项疾病保险，心脑血管附加险策略与市场上普适性较强的重疾险产品相比，满足一定客群的多元化、定制化产品需求；经过公司长时间营销宣传，市场接受程度提升，产品具有差异竞争优势。”王维逸认为。

从其他险企寿险业务来看，平安新单保费增速整体向好，前4月个人业务新单同比增长-11%，降幅环比缩窄2pct，1-4月单月同比增速分别为-20%、-2%、1%、-0.4%。平安寿险管理层的调整带来了短期业务调整，但长期优势依然显著。

天风证券预计4月单月国寿、太保、新华个险新单保费分别同比增长-40%、20%、10%。年累计同比增速分别为5%、-5%、15%，国寿调整后（剔除去年盛世臻品）增速约为60%。

财险方面，今年前4个月，人保财险、太保财险、平安财险增速分别为17.6%、11.7%、8.5%；从单月数据看，增速分别为15%、9.8%、5.2%。4月份人保财险单月保费增速升至15%，位居第一。

平安证券研报认为，产险业务仍然将在较长时间内维持非车增速拉动总保费增长的格局，同时在报行合一以及较为严格的监管环境之下，车险业务的手续费率已出现较为明显的下降，而受到已赚保费增速下降以及部分业务管理费上升影响，整体的综合成本率略有上升，但预计后期综合成本率压力将有望缓解。

多家券商看好

保险股投资价值

从目前保险股投资价值来看，多家券商看好保险股现阶段投资价值。

其中，天风证券研报认为，经济短期不确定性提升，利率预期有所反复，今年二季度新单保费短期也存在压力，但目前平安、国寿、太保、新华的2019年PEV分别仅为1.22、0.79、0.77、0.80倍，保险股的长期配置价值卓越。其中，太保寿险经营平稳，存在正向预期差，产险利润也即将于下半年迎来改善，估值最低。国寿管理与考核明确改善，明确重视市值，2019年NBV与利润增速远超同业。

申万宏源证券也提到，今年保险投资的核心矛盾仍在资产端，负债端超预期表现概率不大，继续关注宏观经济扰动对长端利率的影响。当前平安、国寿、太保和新华对应2019年PEV分别处于历史分位数的52.9%、3.5%、2.0%和15.9%，继续维持行业“看好”评级。

平安证券则认为，当前保险板块仍然具备一定的防御属性，后期仍需关注投资端趋势。负债端看太保、国寿预计将有望继续改善，新华预计增速相对平稳；投资端长端利率趋势以及权益市场走势将成为股价主导因素。我们仍然维持行业“强于大市”评级，建议重点关注负债端改善空间相对较大且经营稳健低估值的中国太保、新单表现较好同时综合投资收益率显著较高的新华保险。

值得注意的是，平安证券也提到了目前保险股可能出现的四大风险：一是市场下跌出现系统性风险：保险股具备一定的贝塔属性，长期看股价与大盘走势呈现较大的相关性。如果股市系统性下跌，可能会对股价造成负面影响。二是长端利率持续下行风险：如果长端利率持续下行，可能直接对保险股估值产生负面影响。三是代理人增员及新单改善情况不及预期风险：如果上市险企代理人出现较为明显的脱落，或者新单未能延续持续稳步改善的趋势，可能会对股价造成负面影响。四是行业竞争加剧风险：如行业对保障类产品的竞争加剧，可能会影响上市险企的价值率进而影响新业务价值增长，可能会对股价造成负面影响。

(责编：蒋琪、付长超)