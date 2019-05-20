直播购物为啥能“火”起来？

消费者用手机下单商品。

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据美国《华尔街日报》网站报道，虽然中国的直播购物应用通常会选择离家较近的地区，但刘女士的雇主“哪逛”则离乡背井，把它的用户带到了美国的商店。在美国各地的商店，主播们兴奋地对着手机讲话，并代表他们的买家争夺打折品、流行产品和优质商品。

据美国《洛杉矶时报》网站报道，“哪逛”被看作社交媒体时代的美国QVC公司（美国最大的电视购物公司），观众可以要求主播试戴珠宝，或把摄像头转到商店的另一个角落。对中国消费者来说，这种互动式购物服务非常自然，中国消费者习惯用创造性的方法来满足其购物需求。中国的中产阶级多年来一直将视野瞄准海外来消费，这种需求扩大到所有产品。

据美国《福布斯》双周刊网站报道，正如中国在全球电子商务领域领跑一样，它在直播行业也有同样的表现。

中国改革开放40年来取得巨大成就，经济发展突飞猛进，深刻影响了国人的消费行为和消费习惯。从消费主体的角度来看，不同年龄群体的购物习惯有着明显的代际区别。如“50后”的消费习惯是轻易不花钱，消费时尽可能买便宜的商品和服务。“80后”则敢花钱敢负债，消费时尽可能从全国或全球购买高品质的商品和服务。“90后”在消费时更强调个性、多样性和文化创意等。

纵观全球经济，如果一个国家的恩格尔系数低于30%，那么就意味着这个国家已经进入到比较富裕的发展阶段。2018年中国的恩格尔系数是28.4%，比上年下降0.9个百分点，人们在消费上更加强调品质、个性、创意等。传统吃穿住行的开支，正在逐步让渡给新型消费，如文化消费、旅游消费、创意消费以及信息消费等。为了满足人民日益增长的对美好生活的需要，2018年中国在上海举办了首届国际进口博览会。

当前，全球性新工业革命如火如荼。中国在新一轮信息技术和网络经济发展方面，不仅紧跟世界潮流，而且在5G、互联网、物联网等领域开始形成优势。在这种背景下，无论是近几年兴起的直播购物，还是数量愈发庞大的海外买手，均是为满足消费者的多元化需求而来。随着国家经济发展，国民生活水平提高，人们对美好生活的需要有了更多可以选择的空间。

直播购物本质上是一种营销手段的变化，它把全世界高品质、个性化的商品展示给消费者，供其选择。同时，这也促进职业买手群体的出现和壮大。国内外有很多视频平台、移动APP等，买手们通过直播，吸引消费者。

中国是一个逐步走向富裕的国家。2018年，中国居民人均可支配收入28228元，比上年实际增长6.5%。中国有世界上规模最大的中等收入以上人群，而且这个人群规模还在快速上升。收入上升，生活持续改善，为消费升级创造了有利条件。

中国是一个快速变化的国家。在全球消费习惯趋于稳定之时，中国消费者的消费习惯却能够发生快速变化。因为中国改革开放40年来，完成了其他国家100年甚至更长时间的发展转变。

直播购物快速发展的背后，实际上需要强大的通讯技术、物流系统、信息处理和订单交互系统的支持。在中国，新技术、新模式的快速发展和运用，使得买手能够在第一时间把商品送到消费者手中。

与传统购物形式相异，直播购物改变了人们的从众消费心理，个性化和小批量定制的消费趋势将在未来快速发展。从另一个方面来看，品质逐渐成为消费者考虑的关键因素。这种品质确确实实能够满足消费需求，触碰市场痛点。全世界的优质产品，只要存在市场需求，就会通过多种途径和不同方式到达消费者手中。

（刘 月采访整理）

(责编：赵爽、付长超)