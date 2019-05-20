国家外汇管理局表示人民币汇率获有力支撑

据新华社北京5月19日电 （记者吴雨、刘开雄）中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜19日在接受媒体采访时表示，中国经济金融的稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供了有力的基本面支撑。
潘功胜认为，当前，中国经济运行总体平稳，主要指标保持在合理区间，新旧动能转换加快，宏观经济基本面良好。4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，继续处于扩张区间。宏观政策操作空间较大，政策工具丰富。今年以来，稳健货币政策强化逆周期调节，增强政策前瞻性、灵活性，保持了流动性合理充裕，促进了社会信用较快增长，货币金融条件松紧适度，金融部门对民营和小微企业支持力度进一步加大。4月末，广义货币M2同比增长8.5%，比上年同期高0.2个百分点。
中国经济金融的稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供了有力的基本面支撑。今年以来，中国外汇市场运行平稳，境外资本流入增多，外汇储备稳中有升，外汇市场预期总体稳定。
潘功胜表示，我们完全有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
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