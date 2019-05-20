前4月海南利用外资增长近20倍

据新华社海口5月19日电 （记者吴茂辉）今年以来，海南累计新增31家股东为世界、中国500强企业以及央企的重点企业；截至4月底，全省实际利用外资1.02亿美元，同比增长近20倍。这是记者从海南省新闻办公室18日举行的新闻发布会了解到的。

据了解，3月份以来，海南市场主体总量稳步增长，全省新增市场主体3.4万户，平均每天新增598户。新增企业中，外资企业占比较小但增速较快，特别是科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业企业快速增长。

截至4月底，全省新设外商投资企业109家，同比增长3.7倍。

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