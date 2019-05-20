就业优先，基本盘很稳

全国城镇调查失业率连续两个月下降、新增就业完成全年目标超四成、日均新登记企业1.86万户……今年以来，就业优先政策全面发力，就业指标表现良好、质量不断提升、活力充分显现，整体就业形势稳定向好。相关人士指出，就业的给力表现体现了中国在稳定和扩大就业方面的优势和潜力。未来，针对可能出现的波动，中国有信心、有能力应对就业领域新挑战，牢牢守住就业基本盘，继续保持就业稳定。

就业市场整体需求好

陕西实施失业保险稳岗返还、江苏3年组织10万名青年就业见习、浙江免征创业创新平台部分税收……今年以来，就业优先政策全面发力，成效逐步显现。

根据国家统计局数据，4月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点。其中，25-59岁人口调查失业率为4.7%，比上月下降0.1个百分点，连续两个月下降。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，进入就业旺季，失业率出现较大幅度的回落，说明就业市场整体需求较好。

今年“五一”小长假期间，位于黑龙江省哈尔滨市的波塞冬旅游度假区每天接待上万名游客。稳定的经济形势、旺盛的消费需求，为其扩建项目、新招工作人员提供了支撑。该度假区相关负责人介绍，在一期沙滩水世界嬉水项目人气持续的基础上，二期海底世界4月25日开业。其中，仅二期就新增了驯养、养殖、客服、安保、收银、餐饮等岗位近500个。

“总体来看，前4个月全国城镇新增就业459万人，完成了全年预期目标的42%，超过时序进度，比较理想。再考虑到城镇调查失业率的下降，应该说就业形势稳定向好。”刘爱华说。

新领域就业岗位增加

就业不仅形势稳，而且充满活力。近年来，随着新兴技术的发展，传统的第一、第二产业越来越智能化，对工业机器人系统操作员和系统运维员等新职业人员的需求逐渐增加。

日前，在广西南宁第四职业技术学校工业机器人实训室，学生们跟着老师熟悉几种机器人设备的调试。这批学生是企业的“订单班”，毕业后将直接进入企业，成为工业机器人系统运维员。

中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林分析，未来，工业机器人发展可能影响4亿至8亿个工作岗位，其中，设计、计算机、数学、建筑等领域的就业岗位将增加。

创业创新发展势头好，新企业不断涌现，成为吸纳就业的活水源泉。刘爱华指出，今年前4个月，全国新登记企业日均达到1.86万户，处于较高水平，这是吸收就业的巨大源泉。

“新企业的快速增长能直接带动大量就业，效果明显。从长远来看，围绕推动高质量发展，创业创新还将深入推进、保持蓬勃发展的态势，进一步发展成为促进就业的持续动力。”中国劳动和社会保障科学研究院研究员张丽宾说。

就业稳定仍有好基础

展望未来，今年就业压力仍然较大，针对可能出现的波动，稳定向好的就业形势能否得以延续？

今年政府工作报告明确提出，首次将就业优先政策置于宏观政策层面，旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向。

国家发改委新闻发言人孟玮介绍，将围绕落实完善就业优先政策，加强就业形势监测预警。一方面，加大援企稳岗力度，切实落实失业保险支持企业稳定就业岗位的有关政策。另一方面，加大对高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业帮扶，着力解决结构性失业问题。加强职业技能培训，落实高职院校扩招100万人计划。同时，进一步把创新创业创造引向深入，发挥“双创”示范基地带动作用，支持发展创业投资。

张丽宾表示，在目前就业形势总体稳定的情况下，中国已经未雨绸缪采取了多项针对性措施，这将有助于缓解就业压力并逐步化解中国就业所面临的困难与挑战。

“接下来，考虑到中国经济良好的基本面、稳就业方面充足的政策工具及未来就业新空间，有信心保持就业稳定。”张丽宾说。(邱海峰)

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