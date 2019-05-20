原标题：废钢市场短期将趋稳运行 中长期仍将弱势震荡

本轮废钢价格下跌后，货源已有减少趋势，在下游成品材连日好转的情况下，整体心态向好发展，预计短期市场将逐步趋稳运行。不过，从钢厂的需求及库存情况来看，拉涨空间不会很大，而且从下游建筑钢材的供需格局来看，废钢市场中长期仍将会偏弱震荡。

金联创调研获悉，河北地区多数主流钢厂废钢库存消耗周期在6-15天，且钢厂采购保持谨慎态度，出于对后期环保政策及价格走势偏差的预期，钢厂将维持按需采购政策，废钢库存维持常量即可。

而且，当前钢厂的废钢日耗量均不高，尽管大多数转炉添加量有所增长，但因废钢价格优势不再且吨钢利润一般，高炉使用废钢情况寥寥无几，因此，废钢消耗总量较去年大幅下滑。而市场供应方面表现充足，据测算，2019年全年废钢产量预计在2.1亿-2.2亿吨，加之废钢回收利用体系的快速发展，目前可提供的优质废钢资源有所增加，市场供需基本维持相对平衡状态。此外，贸易商避险情绪及市场素养提高，无论市场涨跌，适量出货者居多，钢厂很少出现货源紧缺的状况。这三种情况都导致了钢厂持续提价意愿偏低。

电弧炉方面，由于当前尚有盈利，整体开工率维持高位，废钢需求保持稳定状态，不过，出于成本以及后续行情看弱的考虑，其采购价格不支持持续上行，拉涨空间十分有限。预计废钢价格中长期将保持跟随钢价波动的操作，且跌势仍将大于钢价跌幅。

对钢材价格持看弱预期的理由则更明显。数据显示，2019年4月全国粗钢产量8503万吨，同比增长12.7%，环比增长5.9%；1-4月累计粗钢产量为31496万吨，同比增长10.1%。4月粗钢产量创下近三年新高，但五大钢材品种的去库存进程却开始减缓，尤其钢厂的库存压力开始上升，钢材需求已经明显进入淡季，若无消息面或政策面的支撑，钢价将承压运行。

综上，我国废钢市场短期将趋稳运行，局部或有窄幅波动，幅度或在10-50元/吨。中长期市场偏弱整理，但无需过度悲观，因铁矿石、焦炭等原料存在较强的价格支撑，尤其铁矿石港口库存下降明显，铁矿石价格十分抗跌；此外，今年适逢建国70周年大庆，环保限产政策后期大概率有趋严可能，对钢价形成的支撑较为强势。

(责编：杨曦、付长超)