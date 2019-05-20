原标题：就业形势稳“饭碗”端更牢

就业是民生之本。在错综复杂的国内外形势下，2018年以来，我国把稳就业列为“六稳”工作之首，并以一系列实招、硬招为稳就业工作提供强力支撑。今年，我国又首次将就业优先政策置于宏观政策层面，创新宏观调控方式，千方百计增加就业岗位、促进就业，点亮亿万人的笑容。

“饭碗”充足：劳动力市场需大于供

就业形势稳定向好，就业规模持续扩大，劳动者幸福指数不断提高。打开中国的就业答卷，核心指标赞，成绩亮：

1至4月份，全国城镇新增就业459万人，完成全年计划的42%。4月份，全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.2个百分点。其中，25岁至59岁人口调查失业率为4.7%，比上月下降0.1个百分点，连续两个月下降。

截至今年3月末，我国外出务工农村劳动力总量达1.77亿人，同比增加210万人，重点群体就业保持稳定。1至3月，失业人员再就业117万人，就业困难人员就业39万人，均快于时序进度。

不仅就业总量扩容，就业结构也日趋优化，服务业成为吸纳就业“主力军”。100个城市公共就业服务机构数据显示，19个行业中，用人需求比较大的行业分别是制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业等。与去年同期相比，教育、交通运输仓储和邮政业等行业市场用人需求增幅较大。

区域就业格局更加合理，中西部就业“蓄水池”功效初显。一季度，东部地区求人倍率达1.26，中部地区为1.26，西部地区则高达1.4。

就业市场活力依旧，高技能人才是“香饽饽”。数据显示，一季度，100个城市公共就业服务机构市场求人倍率是1.28，同比、环比均有所上升，显示市场岗位数量略多于求职人数。而具有技术等级和职称劳动者求人倍率则高于1.7，同比增长0.05；其中，高级工程师、高级技能人员、高级技师和工程师等求人倍率更达2以上。

“近14亿人口的发展中大国，实现了比较充分就业。这是在经济放缓、外部不确定性因素增加、产业结构调整处于攻关期的情况下取得的，实属不易。就业稳、收入增，老百姓安居乐业，经济体系才能稳健可持续。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣表示。

政策引领：为稳就业保驾护航

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障。面对错综复杂的国内外形势，我国就业成绩为何依旧亮眼？

人社部就业促进司司长张莹介绍，就业成绩的取得得益于我国经济发展韧性的不断增强，宏观经济平稳运行，为稳就业提供了坚强支撑。

数据显示，一季度GDP同比增长6.4%，与上年四季度相比持平，明显好于市场预期，为就业创造了良好的条件。此外，作为吸纳就业的“主力军”，服务业动力十足，一季度，我国服务业增加值占GDP的比重持续提高到57.3%，同比提高0.6个百分点，比上年同期加快提高，经济吸纳就业的能力进一步增强。

“更重要的是，党中央、国务院把稳就业放在‘六稳’之首的科学决策，各项稳就业、促就业政策接连出台、落地，再加上大规模减税降费政策利好的持续释放，营造了较好的就业氛围。”张莹表示。

近年来，党中央、国务院大力推进“放管服”改革，有效激发了市场活力和创新动力，市场主体井喷式增长，创造了大量的就业机会，创业带动就业的倍增效应不断显现。数据显示，一季度，我国日均新登记市场主体5.3万户，同比增长26.3%，其中新登记企业1.65万户，同比增长12.3%。新业态、新模式蓬勃发展，新就业形态大量涌现，拓宽了就业渠道，形成新的就业增长点。

与此同时，支持民营企业发展、大规模减税降费、优化营商环境，在推动企业进一步“减负”的同时，不断提升拉动就业的能力；三年百万青年见习计划的出台，为百万高校毕业生提供就业见习的同时，也有效增强了16岁至24岁失业青年的就业竞争力；支持困难企业在岗培训并给予适当补贴、实施职业技能提升行动，应对日益凸显的结构性矛盾……今年一季度以来，各项稳就业政策逐步落实，为我国实现更高质量、更加充分的就业保驾护航。

“实现更高质量、更加充分的就业，得益于经济持续发展和结构优化，得益于积极就业政策效应的发挥，也得益于各地区、各部门的努力。”莫荣表示，在未来，还要继续畅通企业融资渠道，支持创业孵化载体建设，对残疾、低保家庭劳动者等重点群体加强帮扶培训等，多措并举，充分发挥就业“压舱石”的重要作用。

技能提升：增强岗位供求匹配度

展望未来，就业挑战依旧：外部不确定因素依然较多，经济下行压力仍在，就业形势依然复杂，就业总量压力依然较大，部分行业、企业面临稳岗压力，部分劳动者就业也比较困难。

与此同时，业内人士指出，当前我国依然处在产业转型升级、新旧动能转化的衔接过程中，在就业形势总体保持稳定的同时，就业难、招工难并存的结构性矛盾更加凸显。

对此，张莹表示，人社部将深入实施就业优先政策，精准施策，促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，支持企业稳定就业岗位，大规模开展职业技能培训，推进全方位公共就业服务，努力确保就业局势稳定。

“要通过实施积极就业政策，提高供求双方匹配程度。”中国劳动和社会保障科学研究院失业保险研究室主任袁良栋建议，要深化职业教育体制机制改革，扩大职业教育规模，提高职业院校高技能人才培养能力和吸引力。对于企业主体来说，要支持和鼓励符合条件的企业创办职业院校和高技能人才培训基地，积极引导和支持企业充分利用好失业保险结余统筹基金，开展职工技能提升和转岗培训，培养更多符合产业发展需求的实用人才。

“要强化对劳动者的培训和再培训，提升他们适应新岗位的能力。建议把职业精神课程纳入政府职业培训补贴目录，政府补贴的职业培训资源要更多向劳动者职业精神和基本职业技能培训等方面倾斜。”莫荣认为。此外，各地应尽快将重点群体就业、就业困难人员帮扶、降低企业社保缴费负担等稳就业、促就业政策落实到位。（本报记者 邱玥）

(责编：蒋琪、付长超)