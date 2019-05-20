十城市遭预警提示 房地产调控“稳”字当头

据新华社18日消息，为进一步落实房地产市场调控城市主体责任，住房和城乡建设部在4月19日对6个城市进行预警提示的基础上，又对近3个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示。
中原地产首席分析师张大伟认为，加码房地产调控的主要原因是部分区域房地产市场有失控风险，房价明显上涨，土地市场明显过热。
统计局数据显示，4月大连新建住宅环比上涨0.7%，同比上涨13.2%；二手房环比上涨0.8%，同比上涨9.1%。南宁新建住宅环比上涨0.9%，同比上涨11.5%；南宁二手房环比上涨1.4%，同比上涨11.7%。另外苏州、佛山等城市虽然不在70大城市统计范围，但房价也明显上涨。
张大伟说，种种迹象表明，中央遏制房价上涨的决心不会改变，未来的楼市政策依然将打击投资投机行为。
“为保持房地产市场的持续稳定，住建部的预警系统已经建立并开始常规性运行。”张大伟说，分类指导也带来了更多的监管，未来房地产调控将以地方主导，住建部与中央指导为主。同时，2018年实施的多轮多城市房地产巡查在2019年将依然常态化。
除住建部外，银保监会宣布将开启针对银行保险机构的“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作，继续对重点领域重点风险开展深入整治，严查政策执行，严查风险隐患，严查违法违规行为。其中，房地产资金也是重点整治方向之一。
从整治工作要点来看，银行机构方面，包括表内外资金直接或变相用于土地出让金融资；未严格审查房地产开发企业资质，违规向“四证”不全的房地产开发项目提供融资；个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金挪用于购房；资金通过影子银行渠道违规流入房地产市场；并购贷款、经营性物业贷款等贷款管理不审慎，资金被挪用于房地产开发。
非银方面，尤其是信托向“四证”不全、开发商或其控股股东资质不达标、资本金未足额到位的房地产开发项目直接提供融资，或通过股权投资+股东借款、股权投资+债权认购劣后、应收账款、特定资产收益权等方式变相提供融资；直接或变相为房地产企业缴交土地出让价款提供融资，直接或变相为房地产企业发放流动资金贷款。
易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，银保监会对房地产行业提出的相关检查内容，有助于减少后续房地产发展中的金融风险，也体现了稳定房地产市场的导向。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】