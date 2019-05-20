原标题：北京拟建立职工大病保险制度

近日，北京市召开2019年医疗保障工作会议，会上提出，该市将探索建立城镇职工大病保险制度。这是继居民大病保险后，北京市在职工医疗救助上的一次重要制度探索。

在新的制度中，北京市将调整完善城镇职工和城乡居民住院报销封顶线、大病保险报销政策、精神疾病定额和单病种付费标准，以及困难群体救助等医保配套政策。目前，北京市城乡居民和城镇职工住院报销的封顶线分别是20万元和30万元。北京市医疗保障局表示，新制度将根据医疗价格情况，提高封顶线，减轻大病患者的负担。北京市医保局局长于鲁明介绍，2019年，北京市将加大城乡居民大病保险和医疗救助向贫困人口的倾斜力度，降低起付标准，提高报销比例，逐步提高封顶线。

同时，北京市还将探索建立城镇职工大病保险制度，提高对大病患者和困难群众保障的精准性，从机制上解决患大病职工医药费负担重、时间长的问题。此外，该市将完善城乡居民医保筹资标准和动态调整机制。积极会同市财政局，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重，逐步缩小财政补助和个人缴费之间的结构比重差距，建立合理的财政与个人缴费分担机制。

近年来，对于职工的大病救助，北京市不断加大政策力度。

自2001年起，北京建立“门诊特殊疾病”制度，对部分需要长期门诊治疗、费用较高的大病患者，门诊治疗的相关费用，按照住院报销比例和报销限额执行，且360天内只收取一个起付线。北京市医保部门不断完善特殊病政策，调整增加特殊病病种，北京市门诊特殊病范围从最初的3种扩充到了11种。（郭强）

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