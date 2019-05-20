文化和旅游部公布新一批国家级旅游度假区

原标题：新一批国家级旅游度假区公布

据新华社电 （记者胡浩）在第9个“中国旅游日”到来之际，文化和旅游部公布新一批4家国家级旅游度假区，分别是：四川成都天府青城康养休闲旅游度假区、广西桂林阳朔遇龙河旅游度假区、云南玉溪抚仙湖旅游度假区、广东河源巴伐利亚庄园。

自国家标准《旅游度假区等级划分》（GB／T26358－2010）发布实施以来，2015年、2017年已分两批推出26家国家级旅游度假区，形成以现有30家国家级旅游度假区为引领、一批省级旅游度假区为支撑、各地各种不同品类度假村为依托的金字塔式发展格局。

据文化和旅游部数据，2018年全年，26家国家级旅游度假区旅游接待总人数9667.54万人次，旅游接待总收入626.86亿元；456家省级旅游度假区旅游接待总人数10.84亿人次，旅游接待总收入4878.98亿元。

据了解，下一步文化和旅游部将开展国家级旅游度假区的常态化评定以推动加快发展，同时加强动态管理、支持和服务，推动度假区不断提升服务质量，提高产业发展水平，更好服务人民群众旅游新需求。

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