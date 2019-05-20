文化和旅游部公布新一批国家级旅游度假区

据新华社电 （记者胡浩）在第9个“中国旅游日”到来之际，文化和旅游部公布新一批4家国家级旅游度假区，分别是：四川成都天府青城康养休闲旅游度假区、广西桂林阳朔遇龙河旅游度假区、云南玉溪抚仙湖旅游度假区、广东河源巴伐利亚庄园。
自国家标准《旅游度假区等级划分》（GB／T26358－2010）发布实施以来，2015年、2017年已分两批推出26家国家级旅游度假区，形成以现有30家国家级旅游度假区为引领、一批省级旅游度假区为支撑、各地各种不同品类度假村为依托的金字塔式发展格局。
据文化和旅游部数据，2018年全年，26家国家级旅游度假区旅游接待总人数9667.54万人次，旅游接待总收入626.86亿元；456家省级旅游度假区旅游接待总人数10.84亿人次，旅游接待总收入4878.98亿元。
据了解，下一步文化和旅游部将开展国家级旅游度假区的常态化评定以推动加快发展，同时加强动态管理、支持和服务，推动度假区不断提升服务质量，提高产业发展水平，更好服务人民群众旅游新需求。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】