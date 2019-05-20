坚定不移深化供给侧结构性改革 推动中国经济高质量发展

今年以来，面对复杂的国内外形势，中国保持战略定力，坚定不移深化供给侧结构性改革，以改革开放和结构调整的新进展巩固经济社会稳定大局，推动中国经济持续向高质量发展转变。
在供给端加大投入破解发展不平衡不充分问题，以“补短板”撬动强大国内市场，这是我国以供给侧结构性改革的办法稳需求的生动写照。5月15日起，约有1000家服务县域的农村商业银行实行优惠存款准备金率，将释放长期资金约2800亿元，并全部用于发放民营和小微企业贷款。
金融供给侧结构性改革有效降低金融风险、增强金融服务实体经济的能力；减税降费提振国内消费、促进经济转型；补短板提高供给体系质量和效益等等。一系列举措精准发力，为经济平稳运行、动能不断释放创造良好环境，供给侧结构性改革的效应也持续显现：微观杠杆率下降，3月末规模以上工业企业资产负债率为57%，同比下降0.2个百分点；
商品房库存减少，4月末，全国商品房待售面积同比下降9.4%，比3月末减少266万平方米；企业成本降低，3月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用合计为92.9元，同比减少0.07元；
短板领域投资增加，1至4月，生态保护和环境治理业、教育投资同比分别增长37.6%、15.9%，分别快于全部投资31.5和9.8个百分点；
企业效益改善，一季度，规模以上服务业企业实现营业利润同比增长14.6%，增速比上年同期加快3.6个百分点，规模以上工业企业实现利润总额同比下降3.3%，降幅较1至2月收窄10.7个百分点，其中3月份同比增长13.9%。
今年一季度，我国钢材出口在连续三年下降后实现首次增长。与过去不同的是，出口钢材中约60%是价值较高的板材、带材，出口产品结构明显向高端转变。经过几年过剩产能化解，钢铁行业效益大幅提升，一个行业的深刻嬗变，折射出供给侧结构性改革对中国经济发展的深远影响。
1月1日起新个税法实施、小微企业迎来普惠性减税，4月1日起进一步下调增值税税率，5月1日起降低社保费率……近2万亿元减税降费“真金白银”，让企业轻装上阵、长袖善舞。实施数年后，中国供给侧结构性改革迎来“升级版”，内涵进一步扩展，精准性、有效性、灵活性进一步提升。
近日，新一批27家跨国公司在上海设立地区总部或研发中心。面对外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力，一季度上海市吸引外资逆风上扬，新设外资项目、吸收合同外资、实际利用外资分别同比增长43.4%、33.7%和20.3%，呈现量质齐飞的良好态势。
越来越强的要素资源配置能力、不断优化的营商环境、持续释放的制度型开放优势，以改革之“深”提经济之“质”，不仅是上海，也是中国经济应对内外挑战的“密钥”。
2018年底，《市场准入负面清单（2018年版）》发布，从此，负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。“一单尽列，单外无单”“一年一修，动态调整”“一目了然，一网通办”……这项重大制度创新，彰显了最大限度破除市场准入壁垒、进一步释放市场活力的强大决心和勇气。
牢牢把握战略机遇期，坚定不移深化改革、扩大开放，中国经济的底盘更稳、活力更强、韧性更足。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】