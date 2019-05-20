坚定不移深化供给侧结构性改革 推动中国经济高质量发展

今年以来，面对复杂的国内外形势，中国保持战略定力，坚定不移深化供给侧结构性改革，以改革开放和结构调整的新进展巩固经济社会稳定大局，推动中国经济持续向高质量发展转变。

在供给端加大投入破解发展不平衡不充分问题，以“补短板”撬动强大国内市场，这是我国以供给侧结构性改革的办法稳需求的生动写照。5月15日起，约有1000家服务县域的农村商业银行实行优惠存款准备金率，将释放长期资金约2800亿元，并全部用于发放民营和小微企业贷款。

金融供给侧结构性改革有效降低金融风险、增强金融服务实体经济的能力；减税降费提振国内消费、促进经济转型；补短板提高供给体系质量和效益等等。一系列举措精准发力，为经济平稳运行、动能不断释放创造良好环境，供给侧结构性改革的效应也持续显现：微观杠杆率下降，3月末规模以上工业企业资产负债率为57%，同比下降0.2个百分点；

商品房库存减少，4月末，全国商品房待售面积同比下降9.4%，比3月末减少266万平方米；企业成本降低，3月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用合计为92.9元，同比减少0.07元；

短板领域投资增加，1至4月，生态保护和环境治理业、教育投资同比分别增长37.6%、15.9%，分别快于全部投资31.5和9.8个百分点；

企业效益改善，一季度，规模以上服务业企业实现营业利润同比增长14.6%，增速比上年同期加快3.6个百分点，规模以上工业企业实现利润总额同比下降3.3%，降幅较1至2月收窄10.7个百分点，其中3月份同比增长13.9%。

今年一季度，我国钢材出口在连续三年下降后实现首次增长。与过去不同的是，出口钢材中约60%是价值较高的板材、带材，出口产品结构明显向高端转变。经过几年过剩产能化解，钢铁行业效益大幅提升，一个行业的深刻嬗变，折射出供给侧结构性改革对中国经济发展的深远影响。

1月1日起新个税法实施、小微企业迎来普惠性减税，4月1日起进一步下调增值税税率，5月1日起降低社保费率……近2万亿元减税降费“真金白银”，让企业轻装上阵、长袖善舞。实施数年后，中国供给侧结构性改革迎来“升级版”，内涵进一步扩展，精准性、有效性、灵活性进一步提升。

近日，新一批27家跨国公司在上海设立地区总部或研发中心。面对外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力，一季度上海市吸引外资逆风上扬，新设外资项目、吸收合同外资、实际利用外资分别同比增长43.4%、33.7%和20.3%，呈现量质齐飞的良好态势。

越来越强的要素资源配置能力、不断优化的营商环境、持续释放的制度型开放优势，以改革之“深”提经济之“质”，不仅是上海，也是中国经济应对内外挑战的“密钥”。

2018年底，《市场准入负面清单（2018年版）》发布，从此，负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。“一单尽列，单外无单”“一年一修，动态调整”“一目了然，一网通办”……这项重大制度创新，彰显了最大限度破除市场准入壁垒、进一步释放市场活力的强大决心和勇气。

牢牢把握战略机遇期，坚定不移深化改革、扩大开放，中国经济的底盘更稳、活力更强、韧性更足。

(责编：岳弘彬、曹昆)