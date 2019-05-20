2019年化妆品安全科普宣传周在京启动

人民网北京5月20日电 （邢郑） 20日上午，首届全国化妆品安全科普宣传周在京启动，主题为“安全用妆，点靓生活”。国家药品监督管理局副局长颜江瑛出席启动仪式并致辞。

颜江瑛强调，化妆品安全成为民生关注新热点，公众的化妆品消费安全受到新挑战，化妆品监管体制机制建设面临新课题。同时，伴随着互联网经济的不断发展，化妆品违法违规行为更加复杂、更加隐蔽。面对新的形势和挑战，我们亟需进一步强化化妆品安全知识的科普宣传，不断提高人民群众对化妆品的辨别力。

颜江瑛表示，人民群众对安全高质量化妆品的获得感和满意度离不开监管部门严管的责任之心，企业对主体责任的担当之心，协会对行业约束的敬畏之心，公众对参与共治的团结之心。守护公众化妆品使用安全需要社会共治，重点做好四个方面工作。一是企业落实主体责任，严格遵守法律法规，加强企业内部管理，加强科技研发创新，重视品牌培育与建设，坚持公平竞争原则，杜绝虚假夸大宣传。二是行业要自律，各化妆品行业协会进一步提高自律意识，加强自身能力建设，强化对行业的监督和管理，促进产业健康发展。三是监管手段要创新，要充分运用信息化技术，逐步将化妆品注册备案、生产经营、监督抽检等监管信息有机整合，构建社会各界参与渠道和平台，共同织就一张无时不有、无处不在的监管网。四是要做好科普宣传工作，加大化妆品科普宣传和消费者教育力度，引导公众科学、理性消费，引导公众更好监督化妆品行业发展。

工业和信息化部消费品工业司副巡视员张军、国家市场监督管理总局办公厅副主任司光、中国消费者协会副秘书长栗元广做主题发言。中国香料香精化妆品工业协会理事长陈少军宣读化妆品行业自律宣言，国家药品监督管理局新闻宣传中心副主任燕辉发布全国化妆品安全公众认知调查结果，解放军空军总医院皮肤科田燕副主任医师介绍化妆品不良反应有关知识。

会上，国家药品监督管理局信息中心副主任陈锋发布了具有数据查询、化妆品专题科普、投诉举报等多种功能的化妆品监管APP。

据悉，2019年全国化妆品安全科普宣传周活动由国家药监局主办，中国健康传媒集团承办，国家药监局新闻中心、评价中心、高研院、信息中心协办。来自监管部门、行业协会、化妆品企业、科研院所及新闻媒体等共200多人出席了启动仪式。首届化妆品安全科普宣传周将历时7天，国家药监局和省级药品监管部门将联动举办系列活动。

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