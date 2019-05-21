原标题：严格退市制度利好A股长远发展

据报道，上交所和深交所近日决定，依法依规分别对*ST海润和*ST上普、*ST华泽、*ST众和四家公司的股票实施终止上市。截至5月18日，今年A股市场已有8家公司暂停上市，4家公司终止上市。证监会主席易会满此前表示，要探索创新退市方式，实现多种形式的退市渠道，对严重扰乱市场秩序、触及退市标准的企业坚决退市、一退到底。

退市制度常态化有利于净化市场生态。网民“杨德龙”指出，严格执行退市制度，实现优胜劣汰，才能让投资者树立正确的投资理念，让好的公司留在市场上，让绩差公司直接退市，这对于A股市场长期发展是有利的。

有网民称，从严监管促进信息真实，使投资者能够避开那些虚假或绩差公司，促进资源向优质公司集中，最终实现资源优化配置，提升资源配置效率。网民“刘俊海”认为，维护退市制度的严肃性和权威性，关键要做到稳、准、狠。稳就是按照证券法的规定和证券交易所的股票上市规则和相关的自律规则出清这些该退市的公司；准就是精准选择出清对象，那些只从资本市场输血、消耗资本市场正能量、让股民割肉的公司，一定是出清的重点；狠是指不为私情、不徇私情，监管层要拒绝法外因素干扰。

还有网民提出，有必要在完善退市制度的同时健全投资者保护的措施，切实保障投资者所受损失能得到及时公平偿付。

网民“杨国英”表示，退市全覆盖须以保护中小投资者合法权益为前提。首先，必须尽快完善民事赔偿机制和建立集体诉讼制度，让以欺诈手段上市、违法违规经营的大股东和管理层付出巨大代价，再让上市公司承担损失；其次，尽快建立退市纠纷和损失赔偿等方面的受理机制，让退市导致利益受损的各方拥有畅通的表达渠道、明晰具体的受理流程。（张小洁）

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