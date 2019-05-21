原标题：世贸组织警告：二季度全球贸易增速可能继续放缓

世界贸易组织20日发布的最新一期全球贸易景气指数报告显示，今年第二季度全球贸易增速可能继续放缓。

报告显示，今年第二季度全球贸易景气指数为96.3，与上一季度持平，为2010年3月以来的最低水平。

每季度更新的全球贸易景气指数荣枯线数值为100，意味着贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100显示该季度贸易增长高于预期水平，反之则显示贸易增长低于这一水平。

受国际贸易局势紧张和经济不确定性加剧等因素影响，世贸组织4月将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%，并预测如果未来贸易紧张局势有所缓和，2020年全球贸易增速有望回升至3.0%。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

(责编：杨曦、付长超)