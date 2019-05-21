原标题：肉果“涨声再起” 专家：无需过度担忧

今年以来，我国持续推进供给侧结构性改革，加大减税降费力度，理顺重要领域价格形成机制，市场供求保持平衡，通胀预期有所回落，居民消费价格温和波动。目前，物价总水平保持平稳运行态势，预示经济运行稳中向好，为推动经济高质量发展营造了良好环境。

最近一段时间以来，社会上对猪肉、水果等食品价格上涨的预期比较强烈。国家统计局不久前公布的数据也显示，今年前4个月，全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%。其中，4月份当月CPI同比上涨2.5%，连续两个月处于“2时代”。

有关专家在接受经济日报·中国经济网记者采访时表示，总体来看，今年以来，我国持续推进供给侧结构性改革，加大减税降费力度，理顺重要领域价格形成机制，市场供求保持平衡，通胀预期有所回落，居民消费价格温和波动。目前，物价总水平保持平稳运行态势，预示经济运行稳中向好，为推动经济高质量发展营造了良好环境。

物价出现结构性上涨

今年前4个月，CPI分别上涨1.7%、1.5%、2.3%和2.5%，月度同比涨幅在温和波动中呈平稳上涨态势。其中，最近两个月来，物价同比涨幅有所提高，进入了“2时代”。

国家统计局新闻发言人刘爱华认为，今年4月份CPI同比上涨2.5%，主要因个别品种同比涨幅有所抬升所致。其中，猪肉、鲜菜、鲜果3类项目当月同比涨幅都超过了10%。

“总体来看，尽管最近两个月CPI涨幅扩大，但明显低于3%的调控目标，而且主要受上年基数、翘尾和季节性等因素影响，呈现结构性上涨特征，不具备全面上涨基础。”国家信息中心财政金融研究室副主任张前荣说。

张前荣分析说，今年前4个月，食品价格同比上涨3.2%，约拉动CPI上涨0.62个百分点，对CPI上涨的贡献率为29.7%。非食品价格上涨1.7%，约拉动CPI上涨1.48个百分点，贡献率为70.3%。非食品价格对物价上涨的贡献率明显高于食品，虽然近期猪肉价格上涨导致食品价格涨幅有所扩大，但非食品价格总体保持平稳，物价不具备全面上涨基础。

“目前，我国物价涨幅在全球范围内处于中等水平。从国际范围看，我国物价涨幅略高于美国、欧盟等发达经济体，明显低于俄罗斯等金砖国家，在全球范围内处于中等水平。”张前荣说。

数据显示，今年一季度，美国CPI同比上涨1.7%，欧盟调和CPI上涨1.6%，略低于我国CPI涨幅。印度CPI同比上涨7.1%，俄罗斯同比上涨5.2%，南非同比上涨4.2%，巴西同比上涨4.2%，明显高于我国CPI涨幅。

值得注意的是，今年前4个月，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)各月分别上涨0.1%、0.1%、0.4%和0.9%，月度同比涨幅略有提高。

张前荣表示，PPI上涨主要受国际油价上涨、上年同期环比涨幅为负等因素影响。今年以来，PPI涨幅低于CPI涨幅，上下游价格走势倒挂。

猪肉供应量相对充足

4月份，猪肉价格上涨14.4%，涨幅比上月扩大9.3个百分点，影响CPI同比上涨约0.31个百分点。

相关数据显示，今年3月上旬，白条猪价格出现连续、快速上涨。北京新发地市场3月1日白条猪批发平均价是7.28元/斤，到了3月10日，价格上涨到了9.45元/斤，10天的时间价格上涨了29.90%，涨幅相当明显。此后，价格小幅波动。

“总的来看，在过去60天，猪肉价格变化很小。换句话说，肉价在3月中旬上了一个台阶以后，表现出冲高乏力态势。”北京新发地农产品批发市场统计部部长刘通说。

刘通分析说，3月上旬，猪肉价格明显上涨，是预期拉动的提前上涨。从市场情况看，3月份第1周，白条猪日均上市量周环比增加了10%，年同比增加了15%，供应并没有出现短缺。在此情况下，肉价出现上涨主要源自市场之外的推力，特别是一些机构公布的数据显示，能繁母猪存栏量下降，为肉价触底反弹提供了条件。

“能繁母猪存栏量增加或者下降，反映到供应能力和价格上存在着一定的滞后期，业内人士把这种滞后期称之为‘蛛网效应’。也就是说，毛猪供应在2019年下半年可能会呈现出‘紧平衡’状态，肉价会出现上涨。所以，3月上旬上涨属于提前上涨。”刘通分析说，相关数据公布以后，多数预测均趋向于猪价将达到历史高点。这种预期，对肉价上涨起到了很强的推波助澜作用。

刘通表示，实际上，白条猪头数并不完全表示猪肉酮体的供应量。在肉价上涨以后，养猪场弥漫着待价而沽的情绪，毛猪留栏时间延长，毛猪单重普遍增加，2019年4月份，毛猪单重普遍增加10%。照此计算，今年4月份猪肉供应量是超过去年同期的。如果这种现象延续下去，在毛猪头数下降20%、毛猪单重增加20%情况下，毛猪出栏头数下降可以通过单重增加来弥补，猪肉供应量仍然相对充足。

不存在通货膨胀风险

“总体来讲，无论是从食品还是工业消费品、服务来看，未来CPI不会出现大幅上涨的局面，物价平稳有坚实的基础。”在回应物价未来走势时，刘爱华表示。

刘爱华分析说，从食品价格看，鲜菜、鲜果受到极端天气因素短期冲击，不具持续性，猪肉价格上涨有一定的恢复性，随着价格逐渐回升，养殖户的补栏积极性也会相应提高，会对价格起到平抑作用。从非食品价格看，工业品供给能力充足，不具备大幅上涨的基础，服务价格涨幅虽然较高，但总体比较稳定。

“总体来看，未来支撑物价上涨和抑制物价上涨的因素是相互交织的。”张前荣说。从支撑物价上涨的因素看，一方面，受非洲猪瘟疫情等因素影响，生猪存栏数量有所下降，猪肉价格持续回升。不过，考虑到我国猪肉整体供给能力较强，建立了生猪价格调控预警机制，后期猪肉价格呈恢复性上涨的可能性较大，但不具备大幅上涨的基础；另一方面，随着人口红利衰减，劳动力成本将成为推动物价上涨的长期因素。

从抑制物价上涨因素看，一方面，2012年以来我国CPI涨幅均低于3%，考虑到居民的通胀预期一般与前期物价水平相关，因而，当前较低的物价涨幅降低了居民的通胀预期；另一方面，我国主要工业品供给充裕，粮食连续多年丰收，粮油库存水平较高，服务业快速发展，各领域供给能力较强，具备强大的稳物价能力。此外，随着供给侧结构性改革持续推进，企业运营成本明显降低，为稳物价提供了良好的政策环境。

张前荣表示，经初步测算，2019年CPI翘尾因素为0.7%左右，PPI翘尾因素为0.1%左右，综合翘尾和以上各因素的影响，预计2019年我国居民消费价格仍将呈温和平稳上涨态势，CPI上涨2.3%左右，PPI上涨1.0%左右，不存在通货膨胀风险，物价调控压力较轻。

(责编：杨曦、付长超)