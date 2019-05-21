原标题：“税+费”双喜临门 降低社保费率红利初显

5月1日降低社会保险费率政策实施以来，税务部门将社保费降率工作纳入减税降费“大盘子”，协同人社、财政、医保等部门持续加强政策宣传解读辅导工作，提供多样化便利缴费渠道，推动企业缴费负担有实质性下降。

人力成本是影响传统制造业发展的重要因素，受经济环境影响，近年来我国人力资源成本普遍增加，在一定程度上挤占了制造业企业研发等发展资金，不少企业面临着较大经营压力。中央财经大学财税学院教授樊勇认为，此次国家出台的社保费降率政策，为传统制造业企业发展注入了新的活力。

在河南，郑州宇通客车股份有限公司税务经理郭建辉告诉记者：“按照降低社保费率方案，公司今年大概能少缴各项社保费4500万元，公司把节省的资金投入到新能源客车产品升级，将对公司发展起到很大帮助。”

中国石油大庆石化分公司拥有员工2.65万人，今年前四个月平均月缴纳养老保险5800万元。公司社会保险科负责人说：“4月底省里出台了社保费文件后，税务部门及时把新政策送达到我们手中，辅导我们逐条解读内容。经过仔细测算，公司今年5月至12月预计可以减少社保费6670万元，有效降低了经营成本。”

对面临转型困扰的能源企业而言，本次降率政策的实施更是雪中送炭。在黑龙江，老牌国有企业鹤岗矿业集团近年面临资源枯竭、资金紧张等难题，5月1日起，城镇职工基本养老保险费企业统筹部分费率由20%下降到16%，同时降低了社保缴费基数。该企业有关负责人表示，新政策落实预计全年可减少缴费额5000万元，这对于集团轻装前行、实现脱困发展以及维护职工利益意义深远。

除了传统制造业企业，小微企业在这轮减税降费中也获益良多。

小微企业是经济发展的生力军，也是创新创业的重要源泉。今年以来，国家新推出一系列小微企业普惠性税收减免政策，大力支持小微企业加快发展。记者了解到，此次社保费降率政策同样令小微企业“拍手称快”，为他们带来了更直接的获得感。

河南科迪乳业股份有限公司财务经理李健全介绍，社保费新政实施后，公司缴费部分比例降至16%，5月份同比少缴7839元，全年预计能够减负8万元左右。“别小看省下的这笔钱，对于我们小企业来说也是不小的数目，有效缓解了我们的资金压力。”

大连市拓中教育、恒锐科技两家公司，都是近几年新成立的小微企业，分别从事网络在线教育、勘察设备研发销售等，成立伊始就面临市场竞争激烈、人力开支占比高、收入来源不稳定等困难。今年养老保险单位缴费比例降至16%后，5月份两家企业分别少交2至4万元，给成长中的企业让出了更多利润空间，拓宽了生存发展空间。

社保费降率不仅意味着成本降低，许多劳动密集型企业还根据公司发展实际，把省下来的“费”更多用在改善职工生产生活、提高薪资待遇上，以期稳定用工规模，提升用工质量，激发生产经营活力。

“今年国家减税降费，对劳动密集型企业来说是‘税+费’双喜临门。”5月，安徽省芜湖县企业社会保险费基数下限下降600多元。听到这个消息，有1600余名员工参保的芜湖飞科电器有限公司财务负责人李淑迎说，这次不仅费率下调，基数也下降了，年少缴680万元。

黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司社保工作负责人石岩告诉记者，5月份养老保险缴费比例下调后，公司当月仅社保费这一项就比上月减少11万元，实现了减负增效。“这就意味着，我们有了更多发展资金，将在开展技能培训、提高薪资福利、增加用工人数上有更多作为。”

税务总局社保组有关负责人表示，目前社保费降率政策在各地如期平稳落地，税务机关将继续稳步推进降低社保费率工作，切实加强宣传培训辅导，进一步释放政策红利。

(责编：杨曦、付长超)