韧性好、潜力足、活力旺 中国经济预期稳稳的

韧性好 潜力足 活力旺

中国经济预期，稳稳的！

平均每分钟约7件专利递交申请，每小时超20万人乘高铁出行，每天约1.86万户企业新登记成立……这是当下中国经济一个个令人欣喜的数字。外部环境依然错综复杂，但是中国经济的韧性、潜力和活力，却在不稳定的外部环境中增添了确定性，为市场主体注入了强心剂。任国际形势风云变幻，中国经济预期依旧稳稳的。

市场主体信心持续改善

有一些先导性指标，展示了行业的景气与否，市场主体的信心高低。目前来看，二三产业都保持不错的态势。

4月，服务业商务活动指数53.3%，继续保持在荣枯线以上，其中服务业业务活动预期指数更是高达60.0%；中国制造业采购经理指数为50.1%，保持在扩张区间，生产经营活动预期指数则连续3个月位于56%以上的比较高位。

当前信心基于哪些因素？

源自宏观面的稳。“纵向看，主要指标保持了平稳，甚至增速略有加快。横向看，不管是经济增长，还是就业、物价、市场活力，中国经济运行仍然处于合理区间。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。以关键的就业指标为例来看，1—4月，全国城镇新增就业459万人，以1/3的时间进度完成全年计划的42%。

源自微观面的活。1—4月，全国新登记企业日均达到1.86万户，微观主体创业创新劲头足；规模以上工业中的私营企业增加值同比增长9.1%，比去年同期加快2.4个百分点，企业生产积极性高。“不管是从创新创业的动力、生产经营的活力，还是对未来生产经营的预期等几方面来讲，微观主体的活力都是在增强的。”刘爱华说。

应对外部冲击能力增强

那么，目前的良好预期能持续吗？尤其是在经贸摩擦背景下，有人担忧中国经济能不能经受住考验？

事实胜于雄辩。去年中国经济增速为6.6%，在世界主要经济体中增速位居前列。更重要的是，这是在就业充分、物价温和、民生保障良好背景下实现的经济增长——去年全年月度之间城镇调查失业率基本在5%左右；物价保持在2%上下的温和上涨区间；居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步。今年一季度GDP增长6.4%，普遍好于预期。

“总体上，中国经济表现出了韧性好、潜力足、活力强的状态，中国经济应对外部冲击的能力在不断增强。”刘爱华说。

在平稳的总量增长之外，中国经济的结构优化、新动能的蓬勃发展、创新势头的强劲，也是未来长期看好的理由。

随着一系列举措落地，新技术新产业新产品实现较快增长，新旧动能接续转换稳步推进。以新兴服务业来说，4月，信息传输、软件和信息技术服务业同比增长25.0%，增速快于全国服务业生产指数17.6个百分点。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍对本报记者分析，当前中国企业创新意愿强烈；各方对创新的保障越来越好；从创新成果来看，高技术制造业和服务业快速发展，形成了产业与投资之间的良性循环，这些为供给侧结构性改革、促消费补短板都提供了非常重要的保障。

宏观政策工具丰富空间充足

5月1日起，各地降低社保费率政策落地实施。今年以来，中国实施更大力度的减税降费，全年规模将达到约2万亿元。政策发力，让企业“轻装上阵”、活力迸发，这正是宏观政策发挥积极效应的生动案例。展望未来，政策仍将是信心的重要来源。

“总体上看，宏观政策的空间大是未来推进中国经济平稳健康发展的重要保障。”刘爱华说，目前通胀水平较低，财政赤字率较低，外汇储备比较充足，从这些方面看，宏观政策操作的空间还比较大，政策工具比较丰富、充足。

国家发改委新闻发言人孟玮表示，针对经济运行面临的下行压力，将保持宏观政策连续性稳定性，强化逆周期调节，落实好减税降费政策，保持流动性合理充裕，更加注重通过深化改革扩大开放激发市场活力。

“只要全面用好重要战略机遇期，把握宏观大势，增强战略自信，众志成城、真抓实干，就一定能够有效应对外来风险挑战。”孟玮说。

(责编：杨曦、付长超)