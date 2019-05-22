原标题：携号转网11月30日前在全国实现 平均资费将降低不少于15%

2019年，国资委和中央电信企业将进一步加大工作力度，全面完成提速降费各项工作任务目标，确保再向全社会让利1800亿元。这是记者在国务院新闻办5月21日举行的国务院政策例行吹风会上获悉的消息。

工业和信息化部副部长陈肇雄表示，工信部会同国资委等相关部门，组织3家基础电信企业和中国铁塔公司，扎实推进网络提速降费等各项工作。基础电信企业4年累计投资超过1.5万亿元，深入推进光纤宽带网络和4G网络建设；组织5批电信普遍服务试点，中央财政和基础电信企业累计投资超过500亿元，支持13万个行政村通光纤，以及3.6万个4G基站建设。截至今年3月底，全国光纤宽带用户占比达到91%，4G用户占比达到75%，位居全球先进行列。固定宽带用户平均下载速率从2014年底的4.2M提升至28M，移动宽带下载速率从3G时代的不足3M提高到22M。据统计，2015年至2018年间，电信企业提速降费让利达2600亿元。

网速大幅提升，资费水平也在持续降低。工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，2018年，固定网络每兆月均资费为0.3元，比2014年下降95%，手机上网流量平均每G为8.5元，比2014年下降94%。

陈肇雄表示，今年提速降费重点工作，一是推动网络演进升级，二是深入挖掘降费潜力，满足广大用户更好的网络体验要求。通过直接下调资费价格、免费提速升档等方式，实现平均资费降低不少于15%，支持中小企业和民营经济发展。

陈肇雄表示，工信部已组织相关企业在5个省市进行了携号转网的试验，目前已累计完成近200万人次的携号转网工作。

从全面铺开角度来说，目前携号转网仍面临两方面问题。一是要对3家基础电信企业的网络和运营系统进行必要的改造，涉及近16亿移动用户运营系统的更新，工作相对比较复杂；二是手机号码广泛应用在各行各业的信息服务中，要维持原有应用不受影响，还需要对银行、保险、证券以及互联网企业等第三方平台进行同步改造，以确保用户携号转网后的使用体验。

“今年全国两会后工信部第一时间就组织3家基础电信企业和中国铁塔公司制定了建设改造、联调联测、提供服务‘三阶段’的工作时间表，部署在全国推进携号转网工作，目前各项工作正有序推进中。”陈肇雄说，工信部将落实《政府工作报告》部署要求，以实现用户“携得了、转得快、用得好”为目标，推动企业加快系统改造和测试，保障用户充分享有携号转网的权益，确保今年11月30日之前在全国范围内实现携号转网，真正做到“号码在手，说走就走”。

国资委财务监管局局长邬红兵介绍，国资委从2014年开始在3家中央电信企业中开展了为期3年的销售费用压降工作，3年累计压降销售费用1460亿元，给提速降费工作提供了较大的让利空间。

邬红兵表示，去年国务院对电信企业提速降费情况进行了专项督察，深入北京、天津、济南等地基层营业厅专门调研情况，并针对问题约谈了企业，下发了整改函。经过多方努力，去年第四季度用户的投诉量显著下降，比上年同期下降了12.5%。

陈肇雄透露，我国信息消费的规模由2015年的3.2万亿元增长到2018年的5万亿元，年均增幅超过15%。2018年，我国数字经济规模总量超过31万亿元，占GDP的比重达到34.8%，成为我国经济高质量发展的重要支撑。（记者吉蕾蕾）

(责编：杨曦、付长超)