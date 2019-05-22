原标题：提速降费再迎新一轮精准施策 向全社会再让利1800亿

提速降费再迎新一轮精准施策

网络提速降费将迎来新一轮针对性举措。记者从5月21日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，今年将进一步规范套餐设置，减少在售套餐数量15%以上；面向中小企业实现平均资费降低不少于15%；确保再向全社会让利1800亿元。此外，携号转网已明确“三阶段”工作时间表，确保于今年11月30日前完成。

工信部副部长陈肇雄表示，今年提速降费重点工作定在两个方面：一是推动网络演进升级，满足网络信息技术与经济社会各领域融合发展的新需求；二是深入挖掘降费潜力，满足广大用户更好的网络体验要求。

具体包括，开展“双G双提”工作，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆时代；推动5G技术研发和产业化，加快5G商用部署和IPv6改造。在实施精准降费上，将针对低收入和老年群体的需求，推动基础电信企业在全国推出“地板价”资费方案；针对中小企业用户，通过直接下调资费价格，免费提速升档等方式，实现平均资费降低不少于15%。

工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，将进一步规范套餐设置，减少在售套餐数量15%以上；推动企业做好阶梯定价资费试点，推广简单自由组合的套餐；要求企业在所有的营业场所开展资费清单式的公示；严查老用户不能选新套餐等不规范行为。

三大运营商是提速降费的主体实施者。国资委财务监管局局长邬红兵表示，将进一步加大工作力度，全面完成提速降费各项工作任务目标，确保再向全社会让利1800亿元。

今年是提速降费开展的第五个年头，据介绍，在网络提速上，固定和移动宽带平均下载速率与五年前相比提升了6倍多；网络降费上，与5年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅均超过了90%，用户月均使用移动流量达到7.2GB，为全球平均水平的1.2倍。

值得一提的是，携号转网工作正在全速推进。前期工信部组织相关企业在5个省市进行了携号转网的试验，目前已累计完成近200万人次的携号转网工作。

陈肇雄表示，目前已组织三家基础电信企业和中国铁塔公司制定了建设改造、联调联测、提供服务“三阶段”的工作时间表，部署在全国推进携号转网工作，各项工作正在有序推进中。下一步将推动企业加快系统改造和测试，保障用户充分享有携号转网的权益，确保今年11月30日之前在全国范围内实现携号转网。

(责编：杨曦、付长超)