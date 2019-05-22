我国网络提速降费成效明显 网速更快更稳定网费更低更明白

原标题：网速更快更稳定网费更低更明白

今年网费会降多少？“携号转网”何时会在全国实行？5G商用何时到来？……5月21日，在国务院新闻办举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长陈肇雄，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库，国务院国资委财务监管局局长邬红兵围绕网络提速降费有关情况进行了回应。

上网流量资费水平降幅超90%

全面取消手机国内长途和漫游费，取消手机国内流量“漫游”费，大幅下调国际长途直拨资费……近年来，我国扎实推进网络提速降费工作，持续加强信息基础设施建设，深挖降费潜力，取得了明显成效。

陈肇雄介绍，在网络覆盖方面，我国建成了全球规模最大的固定宽带网络和4G网络，全面建成了光网城市，行政村通宽带比例达到98%，行政村通4G的比例达到97%，截至今年3月底，全国光纤宽带用户占比达到91%，4G用户占比达到75%；在网络提速方面，与5年前相比，固定和移动宽带平均下载速率提升了6倍多；在网络降费方面，与5年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅均超过90%，用户月均使用移动流量达到7.2GB，为全球平均水平的1.2倍。

“提速降费有力地支撑了我国经济社会的数字化转型。”陈肇雄说，提速降费在扩内需、稳就业、惠民生方面发挥了重要作用，激发了信息消费需求，繁荣了数字经济。数据显示，我国信息消费规模由2015年的3.2万亿元增长到2018年的5万亿元，年均增幅超过15%；2018年，我国数字经济规模总量超过31万亿元，占GDP的比重达到34.8%，成为我国经济高质量发展的重要支撑。

11月底前全国范围实现“携号转网”

今年的《政府工作报告》提出，开展城市千兆宽带入户示范，改造提升远程教育、远程医疗网络，推动移动网络扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定。今年中小企业宽带平均资费再降低15％，移动网络流量平均资费再降低20％以上，在全国实行“携号转网”，规范套餐设置，使降费实实在在、消费者明明白白。

“今年有一项重要任务，就是规范套餐设置。”闻库说，要减少在售套餐数量15%以上，重点减少一些早期的套餐，特别是价格贵以及规则复杂、影响用户选择的套餐；要推动企业做好阶梯定价资费试点，推广简单自由组合的套餐；要求企业在所有的营业场所开展资费“清单式”公示，即把所有套餐都列出来，让老百姓选择；对不规范的行为进行严查，使消费者明明白白消费。

另外，“携号转网”也一直是广大用户的热切期盼。

陈肇雄表示，工信部已组织相关企业在5个省市进行了“携号转网”试验，目前已累计完成近200万人次的“携号转网”工作。从全面铺开角度来说，还要解决两个方面的问题：一是对三家基础电信企业的网络和运营系统进行必要的改造；二是需要对银行、保险、证券以及互联网企业等第三方平台进行同步改造。

目前，工信部组织三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司制定了建设改造、联调联测、提供服务“三阶段”的工作时间表，各项工作正在有序推进中。“我们将推动企业加快系统改造和测试，确保今年11月30日之前在全国范围内实现‘携号转网’，真正做到‘号码在手，说走就走’。”陈肇雄说。

邬红兵表示，开展提速降费工作，企业要从算好“四本账”上下功夫，努力消化提速降费对企业效益增长的影响。一是算好“市场账”，向开拓市场要效益，充分利用大数据、互联网等技术手段，优化产品结构、提升服务、促进流量消费；二是算好“成本账”，向运营效率要效益，优化配置资源，节约运营成本；三是算好“费用账”，向营销转型要效益；四是算好“经营账”，向减亏控亏要效益，大力实施业务整合，清理退出无发展前景的子企业、无效率的资产。

5G产品将陆续投放市场

如今，5G网络离我们越来越近了，预计今年下半年，5G手机、5G平板电脑将陆续投放市场。

陈肇雄介绍，5G的发展总体上可以分为三个阶段。一是标准制定、技术研发和产品研制阶段，在产业界各方的共同努力下，目前，5G技术和产品日趋成熟，系统、芯片、终端等产业链主要环节已基本达到商用水平，具备了商用部署的条件。二是频谱分配、网络建设和政策完善阶段，目前，国内已经明确了5G中频段频率规划及试验频率，制定了相关分配方案。三是应用推广、构建融合应用产业生态阶段，目前，基础电信企业正与有关垂直行业通过深化合作，围绕工业互联网、车联网等重点领域，联合开展5G应用探索，合力推进5G应用发展。

闻库表示，工信部将不断完善相关政策环境，推动上下游企业加强协作，助力5G成功商用。具体而言，要加强5G建设的政策保障，支持相关运营企业开展网络建设，着力打造高品质的5G网络；要营造5G应用发展的良好环境，支持产业界举办应用征集大赛，推动相关企业加强与各行各业、各领域的沟通协作，深入挖掘5G典型应用；要继续推动5G增强技术的发展成熟，在完善5G产业链的基础之上，支持开展5G增强技术的研发试验，为后续5G发展打好基础。

“5G会逐渐走到我们身边，给我们带来更多的惊喜。”闻库说。（本报记者 刘坤）

(责编：蒋琪、付长超)