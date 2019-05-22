原标题：抓住新机遇 实现新发展——透视中国经济的“时”与“势”

这是3月17日在海南省三亚市吉阳区拍摄的海滨景色。 新华社记者 隋先凯 摄

新华社北京5月21日电 题：抓住新机遇 实现新发展——透视中国经济的“时”与“势”

新华社记者何雨欣、刘羊旸

观察中国经济，必须审视“时”与“势”。

中国发展仍处于重要战略机遇期。此时，“机遇”二字，已被赋予新内涵——

加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革，带来大量新机遇。

今年以来，中国经济前行脚步坚定，在“时”与“势”的变与不变中，抓住机遇、主动作为、迎难而上，实现了新发展。

工人在辽宁葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司生产车间加工泳衣（3月6日摄）。 新华社记者 潘昱龙 摄

在审时度势中把握新机遇

如果将2019年4月作为窗口观察，不难感受到活力中国：

4月8日，户籍制度改革力度继续加大的消息传来：城区常住人口100万至300万的大城市要全面取消落户限制；

4月24日，科技部与全国工商联签订战略合作协议，将在引导支持民营企业强化关键核心技术攻关等九方面开展合作；

4月26日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布采取一系列重大改革开放举措，明确更加有效实施国际宏观经济政策协调，为全球经济治理贡献正能量；

4月28日，北京世界园艺博览会开幕，这是一场世界感受中国正加快绿色发展的“绿色邀约”；

……

活力中国，也是一个充满机遇的中国。

世界第二大经济体自身正在“深度转型”，近14亿人口的大市场与世界“深度互动”，中国经济每天发生着新改变，在压力与动力的交错中，涌现新机遇。

用“机遇”视角，看今年以来出台的诸多举措——

深化供给侧结构性改革、促进形成强大国内市场等，加快了经济结构优化升级，为在世界新一轮科技革命和产业变革大势中实现转型带来新机遇；

多省份严格生态保护红线、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》公布等，加快了绿色发展，为经济可持续发展带来新机遇；

亚投行成员增至97个，共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进等，推动中国参与全球经济治理体系变革，为经济拓宽广度与深度带来空间上的新机遇；

……

时移势易，机遇依然在我。

打开新机遇大门的钥匙，是对新发展理念的践行。

当中国经济站在前进的十字路口，“新理念”与“新机遇”的对应关系越来越清晰，认清世界发展大势，把握中国经济跳动脉搏，才能解答时代命题，明确未来方向。

这是1月29日在天津滨海-中关村科技园拍摄的天津卡雷尔机器人有限公司研发的智能机器人。 新华社记者 李然 摄

在主动作为中抓住新机遇

任何经济学家都不会否认，中国经济正在进行一场再塑。

这在一季度统计数据中，可以得到印证——

服务消费占最终消费的比重为47.7%，较上年提高1.4个百分点；

高技术制造业投资同比增长11.4%，增速比全部投资快5.1个百分点；高技术服务业投资同比增长19.3%，比全部投资快13个百分点；

新兴服务进出口同比增长12.6%，高于整体增速10个百分点……

中国经济版图上，消费结构、投资结构、出口结构都在悄然再塑——

辽宁，一个正在抓住新机遇的省份。以优化营商环境、国企改革等为抓手，深化改革开放，一季度，经济增速时隔四年多再次回到6%以上，当季民间投资增长17.3%，高于全国平均水平10.9个百分点。

徐州，一座正在抓住新机遇的城市。曾经因为资源枯竭，一度发展乏力，如今，加快经济结构优化升级越来越成为共识，已建成省级以上创新平台200多个，大中型工业及规模以上高新企业研发机构达700多家。

数字经济，一个正在抓住新机遇的行业。一大批中国企业不断提升科技创新能力，紧抓新一轮科技革命有利时机，正在把技术创新的后发优势、技术应用的领先优势和大市场优势转化为数字经济的发展优势。

济钢，一家正在抓住机遇的企业。作为整体退出钢铁主业的千万吨级钢厂，济钢已“无钢”，正在加快自身的绿色转型，在探索创业孵化、物流运作、建筑垃圾回收再利用中获得了新生。

机遇，属于有准备的人。

新机遇，源自多年来中国经济实力的积累，做大市场的积蓄，改革开放红利的积聚。

今年以来，中国经济基本面保持“稳”和“进”，为抓住新机遇谋发展夯实“底气”；减税降费、稳定扩大就业、缓解企业融资难融资贵等政策，为抓住新机遇创造条件；不少地方、企业积极主动作为，抓住新机遇，将发展的主动权牢牢把握在自己手中。

4月份以来，国际货币基金组织、巴克莱银行、摩根大通等海外机构纷纷上调对中国经济的预期预判，对中国经济前景表示乐观。足够的韧性、巨大的潜力、不断迸发的创新活力，也印证着中国经济长期向好趋势没有也不会改变。

在福建省泉州市惠安县税务局办税服务厅，前来办理业务的纳税人（右）领到工作人员送上的减税降费红利账单（4月19日摄）。新华社记者 宋为伟 摄

在迎难而上中开拓新机遇

中国经济发展新机遇，是顺应世界发展大势的新机遇，也是与世界共享的新机遇。

5月14日，印度尼西亚第一条高铁隧道——雅加达-万隆高铁瓦利尼隧道顺利贯通。

对中国而言，雅万高铁项目作为中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，为共建“一带一路”做下新标注。

对印尼而言，这不仅是一条交通线，更为涉及地区提供了新的发展空间。

当前，正是全球经济治理体系变革的重要时期，中国因势而谋、顺势而动，主动在其中发挥更大作用。

迎接新机遇，也在创造新机遇，给自己创造新机遇，也在给别人创造新机遇，中国经济在各种新机遇的叠加互动中，发展跃升。

机遇的大门不会一直敞开，发展的路也不会一片平坦。

从外部看，世界经济不确定性还比较多，单边主义、贸易保护主义仍在抬头；从内部看，中国经济结构性矛盾还比较多，经济运行面临下行压力，特别是实体经济还面临着成本上升、盈利能力下降等一些矛盾和困难。

加快经济结构优化升级具有全局性、提升科技创新能力具有紧迫性、加快绿色发展具有长期性……在瞬息万变的外部内部环境中，抓住新机遇本身就是一场挑战。

“把握重大战略机遇的新内涵，不是天上掉馅饼、顺水推舟的机遇，而是逆水行舟、滚石上山的机遇。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀说，化危为机，转危为安，就能不断打开新空间。

“所当乘者势也，不可失者时也。”

历史的机遇稍纵即逝。在中国发展进程中，曾经历过丧失发展机遇的苦痛，也经历过抓住机遇的跃升，当新机遇的大门打开，中国早已做好准备。

中国经济前景向好——庞大的消费潜力、继续出台更多深化改革开放的举措、与新一轮科技革命和产业变革共振……中国拥有将新机遇转化为新发展的能力。

中国经济未来可期——中国人民追求美好生活的愿望十分强烈，中国人民有战胜各种困难挑战的坚定意志和能力，团结一致抓住机遇，用实干开辟出一片新天地，中国经济就会迈向高质量发展之路。

这是5月14日拍摄的印尼雅加达-万隆高铁瓦利尼隧道外景。 新华社记者 杜宇 摄

(责编：袁勃)