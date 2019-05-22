服务贸易持续增长 中国加速向服务经济转型

人民网北京5月22日电 （孙阳）当前，随着数字经济广泛普及，数字技术迅速发展，制造业与服务业深度融合，服务的可贸易性大幅增强，服务外包化、数字化趋势越来越明显，服务贸易发展面临着前所未有的发展机遇。

“我国也在加速向服务经济转型。2018年，中国服务业占GDP比重已经达到了52.2%，高于第二产业11.5个百分点，成为名副其实的第一大行业部门和经济增长主要的驱动力。”5月22日，商务部副部长王炳南在国新办发布会上表示。

“十三五”以来，我国服务贸易平均增速高于全球，2018年服务贸易进出口额达到了5.24万亿，同比增长了11.5%，已经连续5年位居世界第二。在此背景下，2019年中国国际服务贸易交易会将于5月28日至6月1日在京召开，引领中国服务业和服务贸易高质量发展，为世界经济和全球服务贸易发展注入新活力。

政策助力 中国服务贸易面临新机遇

近年来，先后出台了促进服务贸易发展一系列重要文件，部署开展了服务贸易创新发展试点，逐步完善推动服务贸易发展政策体系，推动服务贸易发展的力度前所未有。

商务部也会同相关部门，认真贯彻党中央、国务院决策部署，为服务贸易创新发展营造良好环境，推动服务贸易成为我国对外贸易发展的新引擎和对外开放的新动力。

王炳南介绍说，目前，中国服务贸易发展呈现出“规模逐步增长”“结构持续改善”“开放格局进一步优化”“市场更加多元”的特点。

其中，我国知识密集型服务贸易稳步增长，2018年我国知识密集型服务进出口额达到了1.7万亿，同比增长了20.7%，占服务贸易进出口比重达到32.4%，比上年也提升了2.5个百分点。

同时，2016年在15个省市启动了服务贸易创新发展试点，2018年6月试点进入了深化阶段，六项开放举措基本落地，同步推进了31个服务外包示范城市，13个国家文化出口基地建设，他们与自贸试验区、北京服务业扩大开放综合试点协同发展，形成了全面推进服务贸易对外开放的体系。

今年以来，我国服务贸易延续了稳中向好的发展态势，一季度服务进出口额达到了1.29万亿元，同比增长了2.6%，其中服务出口实现了4634.9亿元，同比增长了10.3%。新兴服务进出口实现了4580亿元，同比增长了12.6%。

王炳南介绍说，下一步商务部将从完善体制机制、搭建发展平台、扩大对外开放、创新发展模式、拓展合作空间等方面着手，进一步推动服务贸易发展。

其中，“积极拓展与服务贸易重点伙伴，特别是一带一路沿线国家和地区的服务贸易合作，继续办好中国国际进口博览会，扩大优质服务进口，持续办好京交会，打造具有全球影响力的服务贸易展会”将是重要内容。

多元开放 “一带一路”合作亮点凸显

随着“一带一路”建设的深入推进，我国与“一带一路”国家围绕商品贸易、服务贸易、技术合作、金融投资、文化旅游等领域的合作也在不断拓展。

据介绍，目前，我国已经与全球200多个国家和地区建立了服务贸易往来，2018年我国与“一带一路”沿线国家和地区服务进出口额达到了1217亿美元，占我国服务贸易总额的15.4%。

近年来，我们分别与中东欧国家和金砖国家签订了《中国-中东欧国家服务贸易合作倡议》《金砖国家服务贸易合作路线图》，已经有14个国家与我国建立服务贸易双边合作机制。

谈到本届京交会“一带一路”沿线国家、港澳地区的参展情况及亮点时，北京市商务局局长闫立刚介绍说，关于“一带一路”沿线国家参加此次京交会的情况，与我国签署“一带一路”合作文件的131个国家中，有98个将参展参会，参与率近八成。其中有60个“一带一路”国家将举办展览展示或论坛会议活动。围绕“一带一路”主题举办“一带一路”服务贸易合作论坛，“一带一路”绿色创新论坛，“一带一路”中餐发展研讨会，舌尖上的“一带一路”等10余场论坛会议活动，探索“一带一路”服务领域合作的新空间。

关于港澳台地区参加这次京交会的情况，自首届京交会以来，香港、澳门、台湾地区连续多届参加京交会，加强了两岸三地服务贸易广泛又有深度的合作。

闫立刚表示，在2019年京交会期间，香港贸易发展局将搭建185平方米的展区，通过大型展示幕墙、多媒体、体验馆及展板的宣传，展示香港商务服务平台及各项世界级专业服务，如何帮助内地企业开拓海外市场。同时，也会展示香港在粤港澳大湾区及“一带一路”倡议的角色和优势。澳门贸易投资促进局将搭建185平方米展区，展示澳门的营商环境、服务业概况及机遇，领域包括金融、环保、运输及物流，会展业、电子商务、旅游业、文化创意等多个服务贸易重点领域。在2019年京交会期间，北京服务贸易协会组织了台湾民窑艺术坊、永成旭有限公司、依林贸易有限公司等21家台湾企业在文博会搭建展区，展区面积180平方米。

平台聚合 2019年京交会更具“国际范儿”

经党中央、国务院批准，2019年中国国际服务贸易交易会将于5月28日到6月1日在北京举行。京交会由商务部和北京市人民政府共同举办，世贸组织、联合国贸发会议、经合组织等国际组织共同支持。

据悉，本届京交会的主题是“开放、创新、智慧、融合”，将由来自130个国家和地区的企业和机构，在12个服务贸易领域进行展览展示、洽谈合作。

“本届京交会的国际化水平将更高。”王炳南表示，按照京交会“具有全球影响力”的新定位，我们广泛邀请了境内外政商代表和客商参会参展，得到了国际社会积极响应，参加京交会的国家和地区数量比上年大幅度增加，具有广泛的国际代表性，共有21个国际组织、130个国家和地区参展参会，其中服务贸易额居世界前30的国家和地区、与中国签署服务贸易合作协议的国家都将参展参会。泰国将担任本届京交会的主宾国。

北京市人民政府副市长王红介绍说，大会将采取“一主多辅”方式，设置1个主会场，10个分会场，举办约15万平方米展览展示、236场论坛会议洽谈活动，包括全球服务贸易峰会、国际论坛、行业大会、专题论坛等百余场论坛会议和国别推介、省区市推介、行业洽谈等百余场洽谈交易活动，全面展示北京市服务贸易发展的情况以及服务贸易与市民生活的关系。

同时，全国31个省区市、新疆生产建设兵团、5个计划单列市和沈阳市参展参会，福建省是本届京交会的主宾省。

京交会已经成功举办了五届，是中国与世界各国服务贸易交流的一个重要平台，对于促进中国服务贸易发展起到了重要推动作用。

谈到本届京交会的预期成果时，王红表示，达成联盟平台类成果方面，我们组委会将发起组建京交会服务贸易展望委员会，发起成立北京国际服务贸易联盟的倡议，打造永不落幕的京交会，引导京交会行业专题板块成立约10个行业发展联盟，推动形成服务业和服务贸易发展的长效机制。

同时，相关政府部门、权威机构将发布《中国电子商务报告（2018）》、《全国会展产业政策法规白皮书（2018）》等近30项行业发展报告、发展指数、榜单排名等相关内容，引导行业实现更好发展；相关企业将发布5G行业应用、区块链应用、智慧停车云平台、物联网公有云平台、AI陪护机器人等近10项新模式、新成果，引领企业创新发展。

(责编：杨曦、付长超)