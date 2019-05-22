原标题：郭同欣：稳中有进态势持续发展

《2019年中国统计摘要》如期出版了，它系统全面展现了我国经济社会发展在过去一年取得的新成绩新进展。2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，打好三大攻坚战，按照推动高质量发展要求，凝心聚力，攻坚克难，国民经济总体平稳、稳中有进，运行在合理区间；经济结构持续优化，质量效益稳步提升，民生福祉不断改善，社会发展大局和谐稳定，决胜全面建成小康社会取得新的重要进展。

一、经济总量再上新台阶，运行稳定性和韧性持续显现

2018年，我国国内生产总值首次突破90万亿元，达到900309亿元，按照年平均汇率折算为13.6万亿美元，稳居世界第二位，占世界经济的比重继续提高。经济增量1.4万亿美元，相当于澳大利亚2017年的经济总量。经济保持中高速增长。2018年，国内生产总值比上年增长6.6%，连续16个季度运行在6.4%-7.0%的区间。经济增速位居世界前五大经济体之首，对世界经济增长的贡献率接近30%，依然是拉动世界经济增长的主要力量。2018年，全国一般公共预算收入超过18万亿元，比上年增长6.2%。年末外汇储备余额30727亿美元，持续保持在3万亿美元以上。

二、经济结构调整优化，转型升级取得进展

消费基础性作用有效发挥。2018年，最终消费支出增长对经济增长的贡献率为76.2%，比资本形成总额高43.8个百分点。服务业支撑作用明显。2018年，第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.2%；对经济增长的贡献率为59.7%，比第二产业高23.6个百分点。产业升级优化态势良好。2018年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长11.7%和8.1%，占规模以上工业增加值的比重分别达到13.9%和32.9%；高技术制造业和装备制造业投资分别增长16.1%和11.1%。城乡区域协调发展迈出新步伐。2018年末，常住人口城镇化率为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。东部地区创新引领作用不断增强，中西部地区较快发展，东北经济继续改善。

三、供给侧结构性改革深入推进，新动能成长壮大

“三去一降一补”五大重点任务落实取得新成效。2018年，共压减钢铁产能3000万吨以上，退出煤炭产能1.5亿吨以上，全年去产能目标任务提前超额完成。2018年末，商品房待售面积比上年末下降11.0%，规模以上工业企业资产负债率下降0.5个百分点。2018年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本比上年下降0.2元，生态环保、农业、社会领域投资持续加大。创新驱动发展动力增强。2018年，全国研究与试验发展（R&D）经费支出与国内生产总值之比比上年提高0.03个百分点；受理专利申请量和专利授权量分别比上年增长16.9%和33.3%。新产业新产品快速增长。2018年，工业战略性新兴产业增加值比上年增长8.9%，增速快于全部规模以上工业2.7个百分点；新能源汽车、智能电视产量分别比上年增长66.2%和17.7%。新业态新模式蓬勃发展。2018年，全国实物商品网上零售额比上年增长25.4%，增速快于社会消费品零售总额16.4个百分点。

四、三大攻坚战初见成效，薄弱领域发展得到加强

金融领域风险初步缓解，地方政府债务规模保持在合理水平。2018年末，全国商业银行不良贷款率1.83%，在可控范围之内；全国地方政府债务余额为183862亿元，控制在全国人大批准的限额之内。贫困人口数量大幅减少。2018年末，农村贫困人口比上年末减少1386万人，贫困发生率下降至1.7%。280个左右贫困县脱贫摘帽，280万人易地扶贫搬迁顺利完成。环境质量持续改善。2018年，全国338个地级及以上城市空气质量优良天数比例为79.3%，比上年提高1.3个百分点。清洁能源消费比重上升，节能降耗稳步推进。2018年，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年提高1.3个百分点；万元国内生产总值（2015年不变价）能耗比上年下降3.1%。

五、改革开放继续深化，发展活力不断增强

重点领域和关键环节改革步伐加快。“放管服”改革进一步深化，市场准入负面清单制度全面实行，营商环境持续改善；国资国企改革稳步实施，股权多元化和混合所有制改革分层分类推进；财税体制改革不断加力，预算绩效管理改革全面启动；扩大服务业对外开放，加强知识产权保护，市场主体活力有效激发。2018年，全国新登记企业670万户，比上年增长10.3%，日均新登记企业1.84万户。货物贸易规模创历史新高。2018年，全国货物进出口总额首次突破30万亿元，比上年增长9.7%，出口额、进口额均创历史新纪录。吸引外资继续扩大。2018年，我国外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）新设立企业数量比上年增长69.8%，高技术制造业实际使用外资（按人民币计价）增长35.1%。共建“一带一路”取得新成绩。2018年，我国对“一带一路”沿线国家进出口额比上年增长13.3%；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资增长8.9%。成功举办博鳌亚洲论坛年会、上合组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会等重大主场外交活动，倡导构建人类命运共同体，致力于促进世界和平与发展，得到世界各国广泛认同与肯定。

六、人民生活进一步改善，社会事业全面进步

就业形势稳中向好。2018年，城镇新增就业1361万人，连续6年保持在1300万人以上，完成全年目标的123.7%。居民收入保持较快增长。2018年，全国居民人均可支配收入实际增长6.5%，快于人均GDP增速0.4个百分点，与经济增长保持基本同步，为实现居民收入翻番目标打下坚实基础。居民生活水平继续提高。2018年，全国居民恩格尔系数为28.4%，比上年下降0.9个百分点；国内游客人次比上年增长10.8%，国内旅游收入增长12.3%。教育普及程度进一步提高，高等教育规模继续扩大。2018年，小学学龄儿童净入学率首次达到100%；高等教育毛入学率48.1%，比上年提高2.4个百分点。普通本专科招生达到791万人，研究生招生达到85.8万人。公共文化服务持续加强。2018年，全国博物馆数量比上年增长4.2%，全国艺术表演团体增长8.8%。医疗卫生服务能力不断提高。2018年末，全国医疗卫生机构数99.7万个，其中医院3.3万个，比上年末增加0.2万个；全国卫生技术人员952万人，增加53.1万人。

2018年，面对复杂的国内外形势，在党中央坚强领导下，全国人民团结一心、奋力拼搏，我国经济社会发展主要预期目标较好完成，发展的韧性、协调性、包容性持续增强，迈向高质量发展开局良好，成绩来之不易，需要倍加珍惜。今年以来，我国经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势，但内外发展环境更趋复杂严峻，不确定不稳定因素增多，经济存在下行压力。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，坚定信心，保持定力，集中精力办好自己的事，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面深化改革开放，深入实施创新驱动，狠抓“六稳”政策落实，迎难而上，开拓进取，朝着实现第一个百年奋斗目标奋力前进! （郭同欣）

(责编：杨曦、付长超)