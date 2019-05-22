原标题：营商环境改善增强民企发展信心

4月中旬以来，记者先后到广东、河南、广西、福建等地采访民营经济和中小企业发展，多位民营企业负责人感叹：“这个春天，是民营经济发展的春天。”各地深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，出台政策支持民营企业，改善营商环境促进民营经济发展。民营企业经营者感到阵阵暖意，发展信心倍增。

沈震涛是河南许昌中发耐磨材料研究所有限公司的负责人，20多年前，他带领一批人从研究所起步创办了这个公司。如今，公司年产值在1400多万元。他感慨地说，创业这些年来，最近几年环境最好，“尤其是去年以来，无论是和政府部门打交道，还是到国企谈合作，感到最省心，最舒心”。

林榕芳是福建泉州品尚电子商务有限公司总经理，她说，这个春天真正是“民营企业的春天”。品尚创办了“小微创业服务平台”，集群注册累计数量已经超过6万家，“每天还在以100多家的速度增长”。

各项支持政策是民营经济发展的动力。在河南，去年8月份以来，提出9个方面46条高含金量的支持措施，加大对民营经济和中小企业的财税支持力度。通过设立政府投资基金、中小企业发展专项资金、落实减税降费举措等政策措施，为民营企业和中小企业发展提供财税支持。他们还通过推动普惠金融体系建设，推动企业直接融资，促进担保融资健康发展，创新供应链融资等，帮助民营企业解决融资难。

广东着力加大资金支持力度。2018年，广东省财政促进经济发展专项资金共安排6.8亿元支持民营经济中小微企业高质量发展；广东2018年累计为企业减税1479.4亿元。

广西设立了中小企业发展专项资金，大型银行广西区分行和14个市的二级分行均设立了普惠金融事业部；完善政府性融资担保体系，建立风险补偿机制，建立广西重点工业企业专项转贷资金机制，推动各市探索建立政银企保信息共享机制和部门联动服务机制，举办多层次多形式的政银企对接活动，积极帮助民营企业解决融资难、融资贵的问题。

营商环境的改善，让民营经济发展有了更加适宜的“土壤”，也增强了民营企业发展的信心。

广东制定了《深化营商环境综合改革行动方案》，深化商事制度改革，将企业开办时间压减至5个工作日以内；推进“照后减证”，完成138项涉企行政许可等事项分类改革任务；限期实行涉企事项“一本通办”。全面实施全国统一的市场准入负面清单，推动国际贸易“单一窗口”标准版口岸和应用项目全覆盖；实施最严格的知识产权保护制度，实行行政审批中介服务事项清单管理制度。深化市场监管综合改革，建立市县政府工作部门和乡镇权责清单制度，统筹配置行政处罚职能和执法资源；严禁对外地企业、产品和服务设置歧视性准入条件、歧视性补贴政策。

广西制定出台省级政务服务容缺受理制度，建设自治区公共信用信息平台，完善以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制，开展企业信用评级活动，增强中小企业信用意识。他们开展“降成本政策落实年”活动，自治区相继制定了“降成本41条”和“降成本28条”，降低民营企业中小企业用电、物流、养老保险费等成本。

河南自2018年8月以来，开展涉及产权保护、民营经济发展的规章和规范性文件专项清理工作，共废止规章1部，废止规范性文件174件、修改42件。在加强企业信用制度建设方面，河南初步建成公共信用信息平台网站体系，一体化“信用云”实现省内全覆盖。他们持续放宽市场准入，纵深推进行政审批制度改革，省市县三级审批服务事项网上可办率达到90%以上，在全省推广企业投资项目承诺制试点和“容缺办理”“多评合一”等创新模式。河南省还开展营商环境综合评价，借鉴外省先进经验，对标国家和世界银行指标体系，初步形成了全省营商环境评价指标体系。(经济日报·中国经济网记者 魏永刚 曾诗阳)

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