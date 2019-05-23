共享单车下半场再迎监管期 车变少了你还充会员吗

中新网北京5月23日电(记者 吴涛)近来，共享单车行业再发生变化，ofo被曝车辆当废铁卖，哈啰出行被行政处罚，滴滴旗下青桔单车被约谈，都与共享单车的数量调控有关，在车辆数量减少的情况下，共享单车未来怎么走？

资料图：某地共享单车“坟场”。中新社记者 任东 摄

多家共享单车企业被整改、约谈

近日，在当地政府监管下，成都的一批ofo共享单车以每辆15元的价格被当成废铁出售，进行报废。ofo回应称，这些单车已经达到了报废年限，所以才当废铁卖掉。

5月17日，北京市交通委员会对哈啰出行违规投放车辆行为实施行政处罚，罚款5万元，并在城六区限制投放运营车辆。

哈啰方面对中新网记者表示，“罚金我们将尽快缴纳，同时配合管理、积极整改。”

除了哈啰出行，滴滴旗下的青桔单车也因违规投放被北京市有关部门约谈，勒令其回收违投单车。

对此，滴滴对中新网记者解释说，因中关村软件园内部分小蓝单车已经接近生命周期，为更好的满足园区内用户上下班通勤的刚需，滴滴用3000辆全新青桔单车置换了10000辆废旧小蓝单车。

5月13日，北京市交通委员会曾发布消息称，即日起开展为期一个月的互联网租赁自行车专项治理行动。数据显示，截至20日，清理破损废弃、乱停乱放车辆超过3万辆，还包括部分共享电动自行车。

北京某郊区地铁口的共享单车。中新网吴涛 摄

共享单车门槛变高，多地车辆配额减少

据了解，此次北京监管部门约谈主要针对企业过度投放共享单车一事。实际上，从2017年开始，多地就对共享单车实行“禁投令”。

以北京为例，有关部门称，截至2018年4月底，北京共享单车总数已控制在190万辆左右，维持至今年4月份，较峰值235万辆下降约19%。

不只是北京，其他大城市对共享单车也都是在做“减法”。成都主城区的单车总量已经由180万辆减少到75万辆；深圳的共享单车总量也由89万辆减少至60余万辆。

数量调控也越来越细致，精确到区。北京有关部门称，经过调研、走访，北京西城区确定了春、夏、秋3季不超过6万辆，冬季不超过5万辆的需求规模。

除了数量调控，多地都还在摸索怎么管理共享单车。4月29日，广州市发布了40万辆共享单车配额招标，拟通过公开招标方式确定3家互联网租赁自行车运营商。

“这意味着进入共享单车领域门槛提高。”有业内人士分析称，这基本遵循了“能者上、庸者下”的退场规则。

走访：车变少，用户称办会员不值

近日，中新网记者走访发现，以北京为例，共享单车数量明显减少，有时候一个地铁口寥寥几辆甚至一辆也没有。

“而且一个奇怪的现象是，在人流密集的城区，共享单车比较少，郊区车辆反而较多。”有运维人员对中新网记者称，城区不让投放。

尽管共享单车骑行的流行高峰已过，但记者发现目前用户用骑共享单车意愿并不算低，尤其是现在主流共享单车都不需要押金，用户使用时，完全没退押金的后顾之忧。

艾瑞咨询报告显示，截至2018年底，共享单车用户规模达2.35亿人。有用户接受中新网记者采访时称，“办了会员却没了车，不知以后充会员还值不值得。”

摩拜在广州回收的车辆。供图

一批共享单车到淘汰节点？

事实上，目前共享单车数量并不算少。公开数据显示，截至2019年4月底，在北京报备车辆规模为191万辆。

为什么这和用户感知不太一样？有共享单车内部人士对中新网记者表示，实际上，目前市面上很多共享单车到了使用寿命上限，所以看起来车多，实际能用的车少。

共享单车2014年、2015年兴起，当时企业投放了大量的共享单车，而共享单车一般设计使用年限也就4年，目前刚好到了一批单车淘汰的时间节点。

“车多不能骑”是目前行业面临的尴尬，这就需要企业及时清理出损坏车辆，精细化运作。日前，摩拜在广州减量20万辆受损车辆。摩拜表示，共享单车走精细化运作道路是未来趋势。

在共享单车发展的上半场，共享单车并没有限制投放，多地出现乱停乱放现象，给城市管理带来了新难题。

世界资源研究所中国可持续城市项目主任刘岱宗表示，“相关主管部门介入监管共享单车，数量调控等措施对城市出行以及行业发展有正面意义。但最好是建立有效的第三方管理机制。”(完)

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