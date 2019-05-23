原标题：2019年京交会将于5月底举行 近8000家企业及机构确认参加

新华社北京5月22日电（记者王雨萧、于佳欣）记者从22日召开的国新办新闻发布会上获悉，2019年中国国际服务贸易交易会将于5月28日至6月1日在京举行，目前筹备工作进展顺利，已有7998家企业及机构确认参展参会。

商务部副部长王炳南说，本届京交会具有四个鲜明特点：一是定位更准，围绕“具有全球影响力的服务贸易展会”这一新定位，从本届开始展会由中国（北京）国际服务贸易交易会更名为中国国际服务贸易交易会；其次，频次更快，从今年开始，京交会将由两年一办调整为一年一办；规模更大，今年京交会展览面积从以往的5万平方米，大幅度增加到了15万平方米，并首次尝试设立一批分会场；国际化水平更高，共有21个国际组织、130个国家和地区参展参会，其中有98个为与我国签署“一带一路”合作文件的国家。

北京市副市长王红表示，2019年京交会将采取“一主多辅”方式，设置1个主会场，10个分会场，举办约15万平方米展览展示、236场论坛会议洽谈活动。

据介绍，本届京交会的主题为“开放、创新、智慧、融合”，会上将发布《中国电子商务报告（2018）》等近30项行业发展报告、发展指数等。期间，将围绕“一带一路”主题举办“一带一路”服务贸易合作论坛，“一带一路”绿色创新论坛等10余场论坛会议活动，探索“一带一路”服务领域合作的新空间。

(责编：蒋琪、付长超)