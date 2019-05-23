原标题：工信部公示第一批“小巨人”名单，这将产生什么影响？

工业和信息化部发布通知，今天开始，对第一批专、精、特、新“小巨人”企业名单进行公示，这次公布的名单共包括248家企业。东宝生物、天瑞仪器、久吾高科、苏试试验、雄帝科技、日机密封、泰永长征等上市公司也在其中。

之前，工信部发布通知，计划利用2018-2020这三年培育600家左右的专、精、特、新的“小巨人”企业。通知提出，这些“小巨人”企业应该从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略明确的十大重点产业领域，属于重点领域技术路线图中有关产品；或属于国家和省份重点鼓励发展的支柱和优势产业。结合产业发展实际，后续将逐步扩大行业领域范围。

复旦大学公共经济研究中心主任石磊分析，正在公示的第一批“小巨人”企业名单中的企业，主要集中在几个重点领域。

第一类是现代综合服务业，这个更多的是小企业；第二类是装备制造，总体上都是在供应链当中处于中端，有的处于上游，有的处于中间，配套技术水平都比较高；第三类是环保类；第四类是材料类；第五类是工程类；第六类是以信息技术平台为基础的智能化设备制造；还有是现在农业为主的一些延伸行业，和原来的传统产业改造相关的。

在产业分布之外，这些企业在地域分布、所有权结构等方面，这些企业也具有一些共同的特征。

区域分布来看，全国各地都有一些，相对密集度高一点的，还是过去制造业基础比较好的一些地区。

再看所有制的分布，大部分都还是民营企业，一部分是国有资产与民间资产合作，国企改制过程当中形成的融合发展的一些新型企业组织。

从主要特点来看，符合这四个特点：第一是技术领先型；第二是环境保护型；第三是资源节约型；第四是产业关联型。这四方面特征恰好反映了国家未来中长期制造业、先进服务业等产业发展的大体趋势，也是公共政策倾斜的一个重点。

这些“小巨人”企业就像是各个产业发展当中的一个个关键点。发展的最终目的，则是要由点到面。石磊分析，本次入选的这些企业，涉及到相关产业链上下游的多个环节，如果发展得好，就可以做到以点带线，由点及面。

它的客户群比较稳定，市场美誉度比较高，虽然企业规模可能并不大，但是我们看好的恰恰是它处于快速成长期，将来可能很快就成长为有专业性特点的、比较精细化的、属于新兴产业类同时又有它的特色的“专、精、特、新”。这一类在现代经济当中往往不是以规模取胜，而是以它的专、精、特、新取胜，是值得我们看好的。

如果考虑产业带动效应，就是向旁侧怎么关联，我们看到它无论是最终产品还是中间投入品，都在产业链当中起到很重要的作用。如果我们选择考虑这个因素，实际上是观察它未来产业链到底有多长，凡是分布在制造业的和网络基础性行业的，产业链和服务的面都非常大，所以如果这些企业能够很好发挥它以点代面、以点带线，集成化发展，推动地区产业优势的形成，相信这是一个非常好的、值得我们期待的安排。

(责编：袁勃)