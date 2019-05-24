小型汽车驾驶证全国“一证通考”

前不久，公安部举行新闻发布会，推出公安交管“放管服”改革10项新举措。日前，公安部交管局对此进行逐一解读，其中明确指出，6月1日起推行小型汽车驾驶证全国“一证通考”。

此次改革，公安部积极回应社会关切，在认真总结评估省内异地通考实施情况的基础上，进一步放宽小型汽车驾驶证异地申领条件，推行全国“一证通考”。申请人可以持本人居民身份证在全国范围内任一地市直接申领小型汽车驾驶证（C1、C2、C5），不再需要提交居住证或居住登记凭证，进一步便利群众就近、自主考试领证。

对在内地（大陆）工作、生活的港澳台居民，可以持港澳台居民居住证“一证通考”，在任一地市直接申领小型汽车驾驶证，无需提交住宿登记证明等证明、凭证。

(责编：蒋琪、付长超)