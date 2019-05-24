应对汇率波动经验丰富，政策工具储备充足

中国人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强23日接受媒体采访时表示，我们对汇率波动并不陌生，近年来在应对中积累了丰富的经验，政策工具储备充足，我们将进一步加强宏观审慎管理，稳定市场预期。下一个阶段外部形势错综复杂，涨、跌因素都有，但我们有条件、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

近期，受中美经贸摩擦影响，人民币汇率出现了一定幅度的贬值。刘国强指出，汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑，也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现。目前虽然汇率出现一些偶发性超调，但市场状况是平稳的，没有也不允许“出事”。

“中长期看，汇率走势主要取决于经济基本面。”刘国强认为，我国经济将长期处于重要战略机遇期，发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变，当前主要宏观经济指标保持在合理区间，宏观杠杆率基本稳定、财政金融风险总体可控、国际收支大体平衡、外汇储备充足。随着近几年持续实施简政放权、减税降费等一系列政策措施，经济活力也不断增强。良好的经济基本面将继续为人民币汇率提供根本支撑。

刘国强说，从国际经验看，大国很难发生货币危机。中国是世界第二大经济体，而且宏观调控有度、市场机制有效，更没有发生货币危机的基础。当前外部环境暂时出现的不确定性，不过是中国发展进程中的一道坎儿，不会影响中国经济长期向好的基本面。

刘国强表示，下一步，中国将坚持全面深化改革，着力形成对外开放新局面，进一步增强经济内生增长动力和活力，继续夯实中国经济长期稳健发展的基本面。深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，扩大金融开放，调整优化金融体系结构，增强金融服务实体经济能力，为人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定提供根本支持。

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