中俄经贸合作规模质量“双提升”

中俄黑河—布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）公路大桥建设已进入最后冲刺阶段，五月底有望完全合龙。图为日前中俄界江黑龙江公路大桥施工现场，各建设单位正全力以赴加紧施工。

邱齐龙摄（影像中国）

中国商务部5月21日公布的统计数据显示，今年前4个月，中俄双边贸易额达到331.7亿美元，增长5.8%。“预计全年中俄经贸合作将保持比较大幅度的增长势头。”商务部欧亚司司长罗伟东预测， 2019年中俄双边经贸关系有望在去年的基础上实现规模和质量的“双提升”。

去年，中俄经贸关系实现跨越式发展，双边年贸易额突破千亿美元。向更高的目标迈进，下一步的动力来自何处？

合作亮点频频

结构持续优化

不久前，俄罗斯萨马拉州政府组成代表团前往四川省访问，双方讨论了开通萨马拉至成都铁路集装箱运输线路的问题。在萨马拉州政府第一副主席库德里亚绍夫看来，这条线路充满商机，“开通后萨马拉州对华贸易额有望实现10倍增长”。他介绍说，“我们有许多中国感兴趣的商品，希望能够进入中国市场。”

几天前，俄中商务论坛在莫斯科举行，其主题为“俄中对话——70年：对接点与增长点”。论坛上，俄罗斯亚洲工业企业家联合会主席曼科维奇对本报记者表示，中国的国内消费已经成为拉动经济增长的重要动力，广阔的消费市场为俄罗斯商品进入中国提供了巨大机遇。

中俄经贸合作亮点频频，不仅贸易额创造新高，贸易结构也持续优化。今年1—3月份，两国机电产品贸易同比增长约5%，从俄罗斯进口的农产品增长超过12%。

两国战略性项目合作成果颇丰，在油气、核能、航空航天、基础设施、数字经济和科技创新等领域的合作将取得很多重要成果。中方参与北极开发合作的示范项目——亚马尔液化天然气三条生产线全部投产，两国互联互通标志性工程——同江铁路桥和黑河公路桥陆续合龙，东线天然气管道项目有望年内投产。

此外，地方间合作蓬勃发展，中方参与俄远东跨越式发展区和自由港项目30余个，规划总投资超过30亿美元。此次俄中商务论坛吸引了包括莫斯科州、奥廖尔州、斯摩棱斯克州等俄罗斯10多个地区的政府代表参加，足见俄罗斯地方政府对与中国进行经贸合作的重视。乌里扬诺夫斯克州州长莫罗佐夫表示，中国是乌里扬诺夫斯克州最重要的外贸市场，去年与中国的贸易额增长了15.5%。“我们希望利用自己独特的地理位置，建设中欧班列的货运中转仓库。” 莫罗佐夫说。

中国驻俄大使馆经商处公参李静援认为，中俄经贸合作下一步应巩固存量，做好增量，推动跨境电商和服务贸易新业态发展，努力朝双边贸易额突破2000亿美元的目标迈进。

落实项目对接

合作提质转型

曼科维奇认为，最近几年中国企业在俄罗斯投资逐渐聚焦机械制造、生物科技、医疗等领域。长城汽车在俄罗斯图拉州建设生产基地、海尔集团在俄鞑靼斯坦共和国开设冰箱厂、安琪酵母在利佩茨克州的工厂竣工投产……“这些项目的推进将把俄中经贸合作推向更高层次。”

中俄友好、和平与发展委员会青年理事会主席、俄罗斯青年联盟国际项目中心主任叶若夫认为，两国经贸合作进一步升级，青年企业家的作用不可忽视。

“一个俄罗斯青年，他有一个好的创意如何实现？可以与中国伙伴一起。那去哪里寻找？‘俄中青年企业孵化器’计划将有助于两国青年企业家的合作。”他介绍说，“俄中青年企业孵化器”计划涵盖信息技术、能源、医药和食品等多个行业。目前该计划已在俄罗斯和中国24个地区开展业务，两国青年企业家之间签署了价值超过3亿美元的合同。“通过这一计划，俄罗斯企业将了解到在中国开展业务的特点，中国公司也会熟悉在俄经商需要了解的细节。”叶若夫表示。

作为俄罗斯最大的商业银行之一，俄罗斯储蓄银行也在积极为俄中企业合作牵线搭桥。“我们为出口商和进口商搭建了一个了解彼此信息的互联网平台。在一个俄罗斯企业家的会议上，大家总在谈论与中国有关的话题，于是我们开发了平台的中文服务，还引进了微信二维码。”俄罗斯储蓄银行副总裁顾问娜塔莉亚向记者介绍。

李静援认为，中俄经贸合作提升质量和水平，应从多方面着手。首先加强“一带一路”与“欧亚经济联盟”对接。双方将切实推动贸易自由化便利化，加快落实重点合作项目，加强上合组织框架内务实合作。此外，稳步推进能源、航空、航天和基础设施等领域战略性大项目合作。推动“一管两桥”尽快落成，打造远东开发、数字经济等新的合作增长点。农业合作方面，有望扩大合作规模，稳步扩大自俄大豆进口，切实执行好禽肉和乳制品准入议定书，继续放宽市场准入。

“今年是俄中两国建交70周年，具有里程碑意义。走过70年，俄中两国关系历久弥坚，未来，我们期待更多合作。”中俄友好、和平与发展委员会俄方主席季托夫对本报记者表示。

（本报莫斯科5月23日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 03 版）

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