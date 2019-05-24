全国养老院整改服务隐患36万处

民政部、卫生健康委、应急管理部、市场监管总局等四部门今天联合召开视频会议，部署2019年的全国养老院服务质量建设专项行动工作。
记者从会议上获悉：前一阶段专项行动工作开展以来，民政部、卫生健康委、应急管理部、市场监管总局通过开展大检查大整治，推动整改服务隐患36万处，全国养老院普遍存在的安全隐患得到有效遏制和集中处置；出台《养老机构服务质量基本规范》《养老机构等级划分与评定》等国家标准，推动各地建立养老服务标准化工作机构，健全了部、省、市、县四级民政部门和养老院多层次培训体系，有效提升了养老机构从业人员的服务能力，养老院服务质量普遍改善。
会议指出，要加大贫困地区农村敬老院政策倾斜，补齐短板；要开展重大风险隐患清除攻坚，筑牢安全底线；要大力推进等级评价示范，标出“等级线”；要加强事中事后监管，夯实养老服务质量建设工作基础。
据悉，2017年，民政部、公安部、原卫生计生委、原质检总局、国家标准委、全国老龄办联合启动实施了为期4年的全国养老院服务质量建设专项行动。2019年是专项行动开展以来的第三年。今年的专项行动将以“清隐患、防风险，补短板、促达标，转机制、提质量”为主要任务，继续建立健全养老院高质量发展的长效机制。
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