“因城施策”绝不是“因城放松”  中国不会靠炒房拉动经济

近期，随着中美经贸摩擦再次升级，中国如何确保经济平稳增长受到海内外广泛关注。其中，有一种观点认为中国需要放松房地产调控以刺激经济。对此，分析人士指出，中国发展仍处于重要战略机遇期，中国经济拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力。面对外部不确定性的冲击，中国将以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念为指引，深入推进供给侧结构性改革，追求更高质量发展，向改革要红利、向开放要潜力、向创新要动力。因此，中国将牢牢坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，确保房地产市场行进在正确的轨道上。

楼市延续平稳基调

今年以来，中国各地楼市延续了总体平稳的基调。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟在解读2019年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况时指出，各地进一步落实好因城施策、一城一策、城市政府主体责任的长效调控机制，房地产市场基本延续平稳态势。

具体来看，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均略有扩大；二线城市新建商品住宅销售价格涨幅扩大，二手住宅涨幅回落；三线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落，二手住宅涨幅微扩。同时，一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均略有扩大；三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅回落，二手住宅涨幅与上月相同。比如，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；31个二线城市二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅回落0.6个百分点；35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

天津财经大学经济学院教授丛屹在接受本报记者采访时指出，今年以来，尽管中国房地产市场总体平稳，但从同比指标来看，出现了一些结构性分化的苗头，部分地区房价有所异动，这是需要警惕的。“近年来，中国坚持‘房子是用来住的、不是用来炒的’，推动房地产回归居住属性，加大了去投机、去炒作力度，已经取得了不错的成绩。这时，如果稍有放松，就可能前功尽弃。”丛屹说。

热点城市调控加码

江苏苏州最近几个月因为楼市升温过快而受到关注。在这段时期内，部分紧俏楼盘基本上只有全款能买，“排队选房”“倒卖房号”等现象一度死灰复燃。上海易居地产研究院《百城住宅库存报告》显示，苏州楼市3月份成交面积75万平方米，环比增加103%，同比增达加47%。

对此，苏州市政府果断出台了相关措施，对苏州工业园区全域、苏州高新区部分重点区域新建商品住房实施限制转让措施；同时调整土地出让报价规则，将土地出让报价条件从定值调整为区间设置。

同时，国家有关部门也对热点城市楼市升温现象给予了及时关注。日前，住建部在4月19日对6个城市进行预警提示的基础上，又对近3个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示。住建部还要求，各地要始终坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步加强市场监测分析，及时解决市场运行中出现的问题，切实把稳地价、稳房价、稳预期的要求落到实处，确保房地产市场平稳健康发展。

58安居客房产研究院首席分析师张波表示，今年以来，随着各地因城施策以及人才引进政策的不断落地，个别城市受政策松绑预期影响，房地产市场出现明显升温。在此背景下，住建部在1个月内两次发布预警提示具有很明显的“敲打”意味，同时体现了稳地价、稳房价和稳预期的调控决心。这也在一定程度上表明了“因城施策”绝不是“因城放松”。

稳增长依靠新动能

那么，外部冲击带来的“稳增长”压力，是否像某些机构所说的那样要靠拉抬房地产市场来化解呢？从有关部门近期密集发出的“稳楼市”信号中，不难找到答案。

自然资源部要求，保持住宅用地供应稳定，引导市场预期，促进房地产用地市场平稳健康发展。其中，商品住房库存消化周期12—6个月的要增加供地。同时，自然资源部《产业用地政策实施工作指引（2019年版）》还明确指出，要深入推动节约集约用地，通过转变土地利用方式和提高土地利用效率释放更大的用地空间，保障新产业新业态发展和民生服务设施建设需求。

稍早前，中国人民银行《2019年第一季度中国货币政策执行报告》亦指出，下阶段货币政策要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求，坚持结构性去杠杆，在推动高质量发展中防范化解风险，坚决打好三大攻坚战。

“房价虚高、空置率高、投机成分高会直接挤压居民其他消费、抬高社会融资成本。从各地实践来看，指望房地产拉动经济基本上不可能持久。”丛屹说，中美经贸摩擦扭转不了中国经济长期向好的基本面，更改变不了中国经济通过转型升级、结构调整迈向更高质量发展的趋势。中国正在加速实现新旧动能转换。一季度，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业增加值同比分别增长14%、9.4%，增速均明显快于规模以上工业；移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车同比分别增长153.7%、54.1%和48.2%。新产业、新业态的带动力更强。未来中国仍会把精力放在练好内功、转型升级方面，而不是刺激房地产来对冲外部风险。

(责编：蒋琪、付长超)