原标题：银保监系统频开罚单 强监管剑指信贷违规流向楼市股市

截至23日，5月以来各地银保监局累计开出67张罚单，数量较4月的近200张有明显下降。从趋势看，信贷违规挪用流向股市、楼市类贷款依然是监管重点，相关罚单占比较去年同期有所加大，占据全部罚单近4成，金额达数百万。值得注意的是，监管对于银行与主要责任人“双罚制”趋势日益明显，在治理金融机构违规同时，针对案件相关责任人的罚单数量及金额均出现明显上升。

从罚单指向来看，信贷资金违规进入房地产领域及股市成为重灾区。例如银行向资本金不足的房地产项目发放贷款，违规发放贷款被用作拍地保证金和土地出让金，违反规定发放个人住房贷款，违规发放“假按揭”贷款，未严格执行商业用房购房贷款首付比例规定，信用卡持卡人使用信用卡支付购房款，或发放个人消费贷款后，未采取有效措施对贷款资金使用情况进行跟踪检查和监控分析，贷款资金用于证券交易等。

恒丰银行战略研究部研究员王丽娟表示，银行信贷资金之所以违规流入股市，一方面说明银行在贷款用途管理等方面还存在漏洞，存在贷后检查不到位等问题。另一方面，近几年快速发展的消费贷业务，30万元以下不需要受托支付，银行很难核实贷款的最终用途。“对于这种小额高频贷款业务，银行监测确实存在困难。”王丽娟表示。

值得注意的是，5月以来针对案件主要负责人的罚单明显增加，且金额增多。

业内人士预计，银行“涉房”信贷强监管的态势仍将延续，由于罚单披露具有一定迟滞性，后续或有更多相关罚单披露。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙指出，未来金融监管将集中于2018年已经推出的针对银行业的“三三四十”以及“巩固治乱象成果”中涉及的各种违法违规行为，特别是针对银行信贷资金被挪用。同时普惠金融、小微企业、民营企业的贷款支持政策将逐渐成为监管的重点领域。（记者 向家莹）

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