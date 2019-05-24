原标题：沪出台全国首个贯彻实施外商投资法决定

23日，上海市十五届人大常委会第十二次会议表决通过了《市人大常委会关于贯彻实施<中华人民共和国外商投资法>若干问题的决定》（以下简称《决定》），自2020年1月1日施行，这是地方人大出台的首个贯彻实施《外商投资法》的决定。专家表示，随着《决定》的出台，下一阶段其他地区也有望快速跟进，《外商投资法》实施所需配套法规“废改立”工作将加快进行，为明年初该法的正式实施做好准备。

《决定》共六条，包括废止现行的《上海市外商投资企业审批条例》；明确本市地方性法规中与《外商投资法》不一致的条款，均应停止实施；规定市、区两级人民政府制定相关外商投资促进和便利化政策措施的依据、程序和权限；积极争取国家设立特殊经济区域或者实行外商投资试验性政策措施；打造外商投资“三个环境”；加强对《外商投资法》以及本决定实施情况的监督等。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，随着实施时间的渐行渐近，为确保顺利实施，需要在《外商投资法》的总体框架下，对现行地方性法规进行相应调整。上海市率先出台的上述《决定》，就集中体现了对相关法规的“废改立”。

其中，《决定》中废止的《上海市外商投资企业审批条例》，制定于1996年，目前对于有效管理外资、服务外企发挥了重要的保障作用。随着《外商投资法》全面建立的“准入前国民待遇加负面清单”管理模式的实施，《审批条例》的主要制度将不再具有上位法依据，主要内容已经不符合《外商投资法》的精神。为此，《决定》明确，自2020年1月1日起废止这个《审批条例》。

吴琦说，上海作为我国对外开放的主要窗口之一，立足当前自贸试验区、中国国际进口博览会成功举办、“扩大开放100条”率先推出等有利条件，为上海推进高水平开放奠定了坚实基础。本次《决定》的出台，将进一步深化开放内涵，创新开放模式，为外商投资打造国际一流营商环境，吸引更多外资项目落户，通过高水平开放促进高质量发展。同时，也将为其他地方乃至全国提供可复制、能推广的试点经验，预计下一阶段其他地区将加快出台本地区的相关规定，促进《外商投资法》的落实。（王文博）

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